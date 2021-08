Wisła Kraków w przerwie na kadrę, czyli praca w Myślenicach i mecz jubilatek

Na różnego rodzaju mecze reprezentacji z pierwszej drużyny Wisły wyjechało tym razem aż siedmiu zawodników. Do pierwszych reprezentacji powołania otrzymali bowiem Yaw Yeboah i Gieorgij Żukow, a do młodzieżowych Konrad Gruszkowski, Paweł Koncewicz-Żyłka, Piotr Starzyński, Mateusz Młyński i w ostatniej chwili Patryk Plewka.

Guli nie pozostaje zatem nic innego, jak pracować z tymi zawodnikami, których ma do dyspozycji. O planach na nieco dłuższy czas przygotowań do kolejnego meczu trener Wisły mówi: - Dwa dni wolnego, które dostali piłkarze po meczu z Legią, pozwolą im odpocząć i dobrze przygotować się do pracy, która ich czeka. Cieszymy się z powołań naszych piłkarzy do różnych reprezentacji, a my koncentrujemy się na kontynuowaniu pracy z zespołem. Ta przerwa pozwoli nam jeszcze mocniej zbudować fizyczność drużyny. Będziemy mogli też popracować nad pewnymi detalami w naszej grze. Cieszę się również, że zagramy sparing. Będą w nim mieli okazję wystąpić piłkarze, którzy do tej pory grali mniej. Z tej perspektywy to będzie dla nas bardzo ważne spotkanie.