Wisła Kraków w remoncie, czyli nowy dyrektor, trener i przede wszystkim zmiany w drużynie

Tak jak na efekty pracy Tomasza Pasiecznego przyjdzie nieco poczekać, tak samo będzie z nowym trenerem. Kimkolwiek by on nie był, choć niczym bumerang w spekulacjach o kandydatach do przejęcia Wisły w najbliższym czasie wracają nazwiska zza naszej południowej granicy. Ostatnio przede wszystkim byłego słowackiego trenera Viktorii Pilzno Adriana Guli. Wkrótce przekonamy się czy Wisła zdecyduje się na wariant ze Słowakiem na ławce, co biorąc pod uwagę jego dotychczasowy dorobek, byłoby dla krakowskich kibiców miłą niespodzianką. Kto by jednak drużyny nie przejął, od pierwszego dnia czeka go mnóstwo pracy. Wisła na dzisiaj wygląda trochę tak, jak po wejściu ekipy remontowej do mieszkania. Już zdążyli zerwać stare tapety, farbę, ale trudno jeszcze komukolwiek wyobrazić sobie, jak ten dom po remoncie będzie tak naprawdę wyglądał.