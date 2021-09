Wisła Kraków wygrywa w Mielcu i melduje się w kolejnej rundzie Pucharu Polski

Tak jak zapowiadał trener Adrian Gula, było trochę zmian w wyjściowym składzie. Przede wszystkim do bramki wszedł młody Mikołaj Biegański, ale roszady były praktycznie w każdej formacji Wisły, choć powiedzieć, że były to zmiany rewolucyjne, byłoby grubą przesadą, bo w porównaniu do niedawnego meczu w lidze z Lechem Poznań, słowacki trener wymienił cztery ogniwa.

Do prawdziwej rewolucji doszło natomiast w wyjściowym składzie Stali, w której pojawił się jeden (!) piłkarz, który rozpoczynał również ostatni ligowy mecz z Rakowem Częstochowa. Mowa o Macieju Urbańczyku.

To musiało mieć wpływ na obraz meczu i miało. Już początek spotkania należał zdecydowanie do Wisły. Gospodarze schowali się za podwójną gardą i jeśli próbowali ataków, to po kontrach. Przy piłce byli jednak głównie krakowianie. Atakowali pressingiem i gra toczyła się głównie na połowie Stali. Ale to ona miała w tym meczu jako pierwsza stuprocentową okazję. W 8 min fatalny błąd popełnił bowiem Aschraf El Mahdioui, który tak zagrywał do Serafina Szoty, że wyszło podanie do… Adriana Szczutowskiego. Ten miał przed sobą tylko Mikołaja Biegańskiego, ale strzelił fatalnie, obok bramki. To była pierwsza sytuacja, ale już po chwili mielczanie mieli dwie kolejne. Strzelali Dawid Kort i ponownie Szczutowski. Bez efektu bramkowego. To był jednak sygnał dla wiślaków, że gospodarze nawet grając w rezerwowym składzie tanio skóry nie zamierzają sprzedać i że trzeba się wziąć ostro do pracy. No to się wzięli…