Wisła Kraków wypunktowana na swoim stadionie przez Śląsk Wrocław

W 16 min krakowianie sami narobili sobie problemów. Fatalnie zagrał bowiem Rafał Janicki, po którego wślizgu piłka trafiła na środek pola karnego do Mateusza Praszelika. Ten miał przed sobą tylko Mateusza Lisa. Sytuację próbował jeszcze ratować Dawid Szot, ale zrobił to faulem i mieliśmy rzut karny, którego po chwili pewnym strzałem na gola zamienił Robert Pich.

Wisła nie tyle po tym trafieniu, co generalnie w całym meczu bardzo długo się zbierała, żeby stworzyć jakiekolwiek zagrożenie pod bramką Śląska. Matus Putnocky nagimnastykować nieco musiał się dopiero w 29 min, kiedy mocnym strzałem próbował go zaskoczyć, debiutujący w barwach „Białej Gwiazdy” Yaw Yeboah. Piłkarz z Ghany dał Wiśle również wyrównanie w 40 min, gdy rozegrał piłkę z Jakubem Błaszczykowskim i uderzył z narożnika pola karnego. Mieli gospodarze sporo szczęścia w tej sytuacji, bo po drodze był jeszcze rykoszet od Mariusza Pawelca, ale ostatecznie piłka zatrzepotała w siatce.

Mogło się to na Wiśle szybko zemścić, bo trzy minuty później z drugiej strony boiska przed szansą stanął Piotr Samiec-Talar. Nie trafił jednak w bramkę. To było jednak ostrzeżenie dla „Białej Gwiazdy”, z którego krakowanie nie wyciągnęli wniosków. I skończyło się tym, że w 75 min Śląsk znów wyszedł na prowadzenie. Mateusz Praszelik zagrał prostopadle do Roberta Picha, a że wiślacy całkowicie w tej sytuacji przysnęli, to pomocnik wrocławian znalazł się w sytuacji sam na sam z Mateusz Lisem, obiegł go i posłał piłkę do pustej bramki.

Wisła jeszcze szukała wyrównania, ale ostatecznie nadzieję na choćby punkt musieli gospodarze stracić w 84 min. Wtedy to rzut karny pewnie wykonał Waldemar Sobota. A jedenastka została podyktowana za faul Lukasa Klemenza na Robercie Pichu. W ten sposób Śląsk zapewnił się komplet punktów, na który nie musiał nawet specjalnie mocno pod Wawelem popracować.