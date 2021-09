Wisła Kraków. Yaw Yeboah Piłkarzem Sierpnia 2021!

Dla Yeboaha to pierwsze takie wyróżnienie odkąd trafił do Wisły. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Piłkarza Miesiąca wybierają kapitanowie klubów ekstraklasy. Dziewiętnasty głos należy do kibiców, którzy mogą swoje stanowisko wyrazić w mediach społecznościowych. Yeboah od kapitanów otrzymał trzy głosy, ale decydujący był właśnie ten czwarty, który przyznali mu kibice. Za plecami wiślaka uplasowali się: Mikael Ishak (3 głosy), a następnie Marcin Cebula, Mateusz Mak, Erik Exposito, Kristopher Vida (2). Po jednym głosie otrzymali Damian Warchoł, Pelle van Amersfoort, Fabian Piasecki oraz Pedro Tiba.

Jeśli chodzi o piłkarzy Wisły, to takie wyróżnienie trafiało w ich ręce do tej pory osiem razy. Ostatni raz we wrześniu 2019, gdy otrzymał je Paweł Brożek. A wcześniej nagradzani byli: Radosław Sobolewski (marzec 2009), Marcelo (luty 2010), Semir Stilić (sierpień 2014), Carlos Lopez (październik 2017), Zdenek Ondrasek (sierpień 2018), Jesus Imaz (października 2018) oraz Jakub Błaszczykowski (marzec 2019).