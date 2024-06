To był nokaut! Piłkarze Wisły zdemolowali w derbach Cracovię 7:0 i w ostatniej kolejce utrzymali się w Centralnej Lidze Juniorów U-19

W jesiennym meczu w Rącznej Cracovia wygrała 5:0, tym razem uległa Wiśle 0:7, nie stwarzając ani jednej dobrej sytuacji bramkowej. Wówczas wysoka wygrana „Pasów” była podyktowana przede wszystkim osłabieniem rywala, który całą drugą połowę grał w „10”. Wynik rewanżu jest mniej wytłumaczalny. To był jednostronny mecz, w którym wiślacy panowali na całej długości i szerokości boiska od początku do końca.

W porównaniu z tamtym meczem, „Pasy” zagrały w Myślenicach bez zawodnika pierwszej drużyny Filipa Rózgi, a Wisła wyszła wzmocniona Jakubem Krzyżanowskim i Karolem Dziedzicem. To na pewno miało znaczenie, ale w sobotę cały zespół „Białej Gwiazdy” zagrał na bardzo wysokim poziomie.

Jako pierwszy po gwizdku sędziego do szatni ruszył trener Cracovii. Gdy poprosiliśmy go o krótki komentarz do tego, co w ciągu kilku miesięcy stało się z jego drużyną, z trudem zbierał myśli.

- Ta porażka to było bardzo przykre podsumowanie naszej gry na wiosnę – skwitował zdruzgotany Wojciech Ankowski.

Odwrotnie Wisła. Metamorfoza, jaką drużyna przeszła przez ostatnie miesiące dowodzi umiejętności warsztatowych i wielkiej pracy wykonanej przez Karola Nędzę i jego sztab.

By dobrze zrozumieć kontekst, trzeba cofnąć się do początków tej drużyny latem 2023 roku. Na pierwszych lipcowych zajęciach było zaledwie jedenastu zawodników, wśród nich tylko sześciu wiślaków. Najlepsi juniorzy zostali przyporządkowani do drużyny rezerw, która w Akademii Wisły zyskała bezwzględny priorytet. Karol Nędza miał na zajęciach wyłącznie graczy, którzy nie mieli za sobą ani jednego występu w najstarszym roczniku Centralnej Ligi Juniorów, w dużej mierze chłopaków ściągniętych na szybko z niewielkich klubów.