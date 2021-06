Wisła Kraków z nowym sponsorem. Już kiedyś wspierał „Białą Gwiazdę”

Ostatnie tygodnie, a nawet miesiące to było wiele spekulacji na temat nowego sponsora głównego Wisły. Informacje były odkrywane powoli. Najpierw, że będzie to firma z branży energetycznej. Później, że chodzi o Orlen. Jeszcze kilka dni temu w tym kontekście padały nazwy spółek Orlen Południe i właśnie Orlen Oil. Teraz Wirtualna Polska podała już wprost, że chodzi o tę drugą spółkę, a umowa została podpisana na rok i przyniesie Wiśle kilka milionów złotych do klubowego budżetu. Z naszych informacji wynika, że chodzi o kwotę około trzech milionów złotych. To będzie duży oddech dla „Białej Gwiazdy”, która szczególnie odczuwała skutki pandemii koronawirusa. Szczególnie, bo Wisła mieści się w wąskiej gronie klubów, dla których pozycja w budżecie pt. wpływy z dnia meczowego nie są tylko pustą frazą. W tym kontekście gra bez kibiców na stadionie była dla klubu mocno odczuwalna.