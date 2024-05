Wisła Kraków z Pucharem Polski. Piłkarze powitani pod stadionem w nocy. W piątek wielka feta na Rynku Głównym!

To był dzień, który na trwałe przejdzie do historii Wisły Kraków. Bardzo dobry mecz w wykonaniu piłkarzy „Białej Gwiazdy”, którzy zaprezentowali nie tylko dobrą grę, ale również charakter do samego końca. Wyrównali w ostatniej akcji meczu, doprowadzili do dogrywki, a w niej wygrali i zgarnęli Puchar Polski. A wszystko to w kapitalnej atmosferze, jaką stworzyli kibice obu klubów. To była znakomita reklama futbolu, normalnego kibicowania, wspierania własnych zespołów bez agresji. Tak było już przed meczem, gdy kibice Pogoni i Wisły mijali się na ulicach Warszawy, pozdrawiali się wzajemnie, a na wielu tzw. neutralnych trybunach siedzieli obok siebie, dopingując swojej zespoły.