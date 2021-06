Wisła Kraków zaprezentowała nowego trenera Adriana Gulę. Słowak już wie, co to jest krakowska piłka

W pawilonie medialnym pojawili się Adrian Gula i prezes Dawid Błaszczykowski. Rozpoczął ten ostatni, który przywitał oficjalnie słowackiego szkoleniowca, ale odniósł się też krótko do nieodległej przeszłości: - Chcemy zaprezentować nowego trenera Wisły Kraków Adriana Gulę. Wrócę jednak jeszcze na moment do poprzedniego sezonu, z którego nie jesteśmy zadowoleni. Nie satysfakcjonuje nas osiągnięty wynik, ale przede wszystkim nie satysfakcjonuje naszych kibiców. W aspekcie sportowym mamy zatem wiele do poprawy. Transfery, wzmocnienie pionu sportowego dyrektorem, a teraz trenerem, to są elementy planu dwu, trzyletniego, który ma doprowadzić do powrotu Wisły na należne jej miejsce, czyli do pierwszej trójki, czwórki.

Wisła postawiła na Gulę, bo to trener, który dał się poznać z dobrej pracy w poprzednich klubach. W swojej karierze trenerskiej, którą rozpoczął w 2009 roku, prowadził AS Trenczyn, MSK Żylinę, reprezentację Słowacji U-21, a ostatnio Viktorię Pilzno. Co ważne, nie jest to trener, który z miejsc pracy odchodził po kilku miesiącach. I co ciekawe, w każdym kolejnym miejscu osiągał coraz lepszą średnią punktów na mecz. W Viktorii było to aż 2,0 punktu. Największym sukcesem Guli jest mistrzostwo Słowacji z Żyliną, a w Pilznie wywalczył srebrny medal w 2020 roku. W minionym sezonie doprowadził drużynę do finału Pucharu Czech, w którym jednak już zabrało go na ławce, bo został zwolniony na początku maja, gdy drużyna zanotowała kilka słabszych występów.