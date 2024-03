Wisła Kraków zrobiła wielkie rodzinne zdjęcie. Ma zmobilizować piłkarzy

Dodaje również: - To również pewnego rodzaju przesłanie, skierowane do zawodników. Ma im jeszcze mocniej uświadomić czym jest odpowiedzialność gry w takim klubie jak Wisła Kraków.

Pomysł, żeby takie zdjęcie wykonać, rzucił prezes i większościowy właściciel Wisły Jarosław Królewski. - Dla nas to jest więcej niż zwykłe zdjęcie - mówi Królewski. - Poprzez zrealizowanie tego pomysłu chcieliśmy pokazać jak wiele osób dzisiaj polega na Wiśle i że ten klub to nie tylko pierwsza drużyna.

Na materiałach, które Wisła już zamieściła w swoich mediach, jest około 500 osób. To zarówno zawodnicy pierwszej piłkarskiej drużyny, ale też młodszych roczników, zawodnicy pozostałych sekcji, klubowi pracownicy i współpracownicy. Wszyscy ubrani na czerwono na murawie stadionu przy ul. Reymonta. Robi to wrażenie!

Sięganie po takie narzędzia, by z jednej strony zintegrować ludzi wokół klubu, wspólnego celu, a z drugiej jeszcze mocniej zmobilizować zawodników, nie jest niczym nowym w futbolu. Sięgają po to różne kluby na całym świecie. Również w Wiśle to znają i korzystano z tego w przeszłości. Warto w tym miejscu przypomnieć jesień 2019 roku. Wisła przegrała wówczas dziesięć meczów z rzędu, była w coraz bardziej dramatycznej sytuacji, a w klubie w związku z tym panowała fatalna atmosfera. „Biała Gwiazda” potrzebowała przełamania i szukano narzędzi jak jeszcze pomóc drużynie, zawodnikom podnieść się z kolan. W Wiśle wymyślono wtedy przed meczem z Pogonią Szczecin, żeby rodziny zawodników i pracownicy nagrali specjalny film, który został piłkarzom puszczony na odprawie przedmeczowej. Pomogło! Wiślacy walczyli w meczu z „Portowcami” do upadłego i wygrali po golu Lukasa Klemenza 1:0. Wisła utrzymała się zresztą w tamtym sezonie w ekstraklasie. Teraz można powiedzieć, że w trochę podobny sposób - choć w nieco innej formie - korzysta z podobnych narzędzi do mobilizacji zawodników przed niezwykle ważnym momentem nie tylko jeśli chodzi o obecny sezon, ale nawet najbliższe lata, które czekają „Białą Gwiazdę”.