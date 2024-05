Wisła Kraków zwolniła trenera w drużynie kobiet

Mateusz Król prowadził drużynę od marca 2022 roku i to pod jego wodzą Wisła Kraków Women awansowała do III ligi. W nie „Biała Gwiazda” zajmuje drugie miejsce, tracą do liderującej ekipy Football Success Academy Kraków trzy punkty. Ostatnio wiślaczki potknęły się w wyjazdowym meczu z Sanovią Lesko 0:1. Była to ich druga porażka w tym sezonie. Pierwszą zanotowały jesienią w starciu z liderkami. W rozgrywkach wszystko jest jeszcze możliwie, bo dojdzie do bezpośredniego meczu Wisły z Football Success Academy.

Jak tłumaczą w Wiśle decyzję o zwolnieniu trenera Mateusza Króla? Katarzyna Sołtysińska, menedżer sekcji kobiet w klubie z ul. Reymonta, mówi dla oficjalnego serwisu internetowego „Białej Gwiazdy”: - Analizowaliśmy występy zawodniczek oraz ich indywidualny rozwój w ostatnich miesiącach. Podjęta przez nas decyzja jest dokładnie przemyślana i wynika z kwestii sportowych. Przegrana dziewczyn w ostatnim meczu nie miała na nią żadnego wpływu. Zależy nam na tym, by dziewczyny - w przypadku awansu - były już dostosowane do poziomu, który przyjdzie im reprezentować. Dziękujemy trenerowi za pracę z zespołem i życzymy sukcesów przy realizacji kolejnych wyzwań.