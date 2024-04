Władysław Kosiniak-Kamysz po raz trzeci został tatą. Tym razem syn

Władysław Kosiniak-Kamysz i jego żona Paulina powitali w niedzielę nowego członka rodziny. Państwo Kosiniakowie po raz trzeci zostali rodzicami. Para ma już dwie córki: Zofię i Różę. Tym razem to chłopiec.

Z gratulacjami pospieszyli politycy i internauci.

Marianna Schreiber gratulując dodała, że "każdy mały chłopiec to wzmocnienie potencjału obronnego ojczyzny w przyszłości". A Janusz Kowalski napisał: "I to jest największe szczęście! PS Kolejne 800 plus od PiS :)".