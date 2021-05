"Wodecki Jazz'70 - Dialogi" to tytuł płyty z archiwalnymi nagraniami krakowskiego muzyka w interpretacji gwiazd jazzu

Początkowo Zbigniew Wodecki miał być klasycznym skrzypkiem. Skończył Akademię Muzyczną i grał w Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji. Z drugiej strony już jako siedemnastolatek zaczął występować z zespołem Anawa Marka Grechuty. Potem zjeździł pół świata akompaniując Ewie Demarczyk. W końcu na początku lat 70. zaczął karierę wokalisty, śpiewając klasyczny pop.

W tym samym czasie odkrył dla siebie jazz. Grał na skrzypcach z orkiestrami Jerzego Miliana czy Andrzeja Trzaskowskiego, a swoje autorskie utwory rejestrował w Polskim Radiu. Nagrania te były emitowane na falach eteru, ale do tej pory nie ukazały się na płycie. Teraz Fundacja Im. Zbigniewa, kierowana przez córkę piosenkarza, Katarzynę Wodecką-Stubbs, postanowiła je przypomnieć.

- To wielka przestrzeń muzyczna, w której tata artystycznie się poszukiwał. Wyobraźmy to sobie: chwilę po szkole muzycznej zostaje zaproszony przez Marka Grechutę do zespołu Anawa, gra z Ewą Demarczyk, w Piwnicy Pod Baranami, z orkiestrami Polskiego Radia, z big-bandem Jerzego Miliana. Komponuje, nagrywa płytę „1976” i wygrywa ważne festiwale muzyczne lubianymi i charakterystycznymi dla siebie utworami, jak „Strach na wróble”, „Izolda” czy „Wspomnienia tych dni”. A w międzyczasie powstaje taki kapitalny jazz – opowiada Katarzyna Wodecka-Stubbs.