Wody w kranach w Zatorze nie zabraknie. Nawet, gdy turystów będzie dwa razy więcej. Na Skawie trwa budowa nowego ujęcia dla gminy. Zdjęcia

Dwa miliony turystów w Zatorze

W zatorskim kościele po nabożeństwach księża w imieniu gminy apelowali do wiernych o ograniczenie zużycia wody. Braki pojawiały się w szczycie sezonu turystycznego, szczególnie w okresie suchego lata.

Inwestycje w Zatorze w wodę

Kilka lat temu pod kątem ograniczenia deficytu wody wykonano już inwestycję na stopniu w Grodzisku, co poprawiło sytuację pod względem ilości. Z kolei wysoką jakość zapewnia powstała nowa stacja uzdatniania przy ul. Zamkowej.

Wiadomo było jednak, że są to inwestycje, które odsuwają problem na pewien czas. Potrzebne były dalsze przedsięwzięcia, tym bardziej, że na terenie gminy wciąż przybywa miejsc noclegowych.

Stąd decyzja o budowie ujęcia z rzeki Skawy wraz z przebudową istniejącej infrastruktury. - Jest to miejsce, w którym już kiedyś gmina pobierała wodę - podkreślał przy okazji rozpoczęcia inwestycji burmistrz Zatora Mariusz Makuch.

Jest to drenażowe poddenne ujęcie wody o docelowej wydajności rzędu 2800 – 3000 m sześc. na dobę, czyli drugie tyle, ile obecnie gmina ma zapewnione. W ten sposób, jak zaznaczył burmistrz, gmina będzie zabezpieczona w wodę w długiej perspektywie czasu, co najmniej na 20 lat i to nawet przy podwojeniu się liczby turystów i mieszkańców.