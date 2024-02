Wody w kranach w Zatorze nie zabraknie. Nowe ujęcie na Skawie zapewni wystarczające dostawy na wiele lat. Zdjęcia

Inwestycje w Zatorze w wodę

Władze Zatora zdawały sobie jednocześnie sprawę, że są to inwestycje, które odsuwają rozwiązanie problemu na pewien czas. Potrzebne były kolejne, tym bardziej, że na terenie gminy szybko rozwija się turystyka, wciąż przybywa miejsc noclegowych. Stąd decyzja o budowie wspomnianego ujęcia na rzece Skawie.

- Jest to miejsce, w którym już kiedyś gmina pobierała wodę - podkreślał przy okazji rozpoczęcia inwestycji burmistrz Zatora Mariusz Makuch.

Jest to drenażowe poddenne ujęcie wody o docelowej wydajności rzędu 2800 – 3000 m sześc. na dobę, czyli drugie tyle, ile obecnie gmina ma już zapewnione. W ten sposób, jak zaznaczył burmistrz Makuch, gmina będzie zabezpieczona w wodę w długiej perspektywie, co najmniej na 20 lat i to nawet przy podwojeniu się liczby mieszkańców i turystów.

W ub. sezonie liczba turystów, którzy odwiedzili gminę Zator i Dolinę Karpia sięgała dwóch milionów. Głównym celem jest park rozrywki Energylandia. Wielu zostaje tutaj na dłużej. Stąd w ostatnich latach powstało tutaj wiele ośrodków, hoteli, pensjonatów, apartamentowców. Z jednej strony były korzyści, ale zaczęły pojawiać się także problemy: drogowe, komunikacyjne i związane właśnie z deficytem wody.