Wojciech Skrzypek, choć ma 55 lat, z powodzeniem strzegł bramki Wielmożanki w olkuskiej klasie A

W futbolu krąży powiedzenie, że bramkarz jest jak wino, im starszy, tym lepszy. Jednak czy w wieku 55 lat chciało się panu wracać na boisko?

W ligach terenowych życie pisze swoje scenariusze. Podejmując się pracy w Wielmożance nie godziłem się na rolę grającego trenera, ale skoro nasz pierwszy bramkarz w pierwszych dwóch meczach nie będzie mógł wesprzeć kolegów, powiedziałem działaczom, żeby mnie zgłosili do rozgrywek, to pokażę młodzieży, co potrafi dziarski pięćdziesięciolatek.

I jak wypadła premiera jesieni? Wielmożnaka przegrała z Legionem Bydlin 1:2. Ma pan sobie coś do zarzucenia?

Powiem nieskromnie, że nie. Pierwszą bramkę straciliśmy po rykoszecie. Z refleksem u mnie wszystko w porządku, ale nie mogłem skutecznie zareagować. Potem przegrałem pojedynek z napastnikiem rywali. W takiej sytuacji bramkarz także ma niewiele do powiedzenia. Są jednak plusy tego meczu.