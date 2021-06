Wojciech Tajduś: Trudno to nazwać treningiem, gdy przychodzi jedynie kilka osób [Wywiad]

Panie trenerze już wiadomo, że opuszczacie czwartoligowe szeregi. Można powiedzieć, że szkoda i to wielka.

Wszyscy mają spory niedosyt i niesmak. Taki jest jednak sport. To był pod wieloma względami bardzo trudny sezon. Przed ligą przyszedł okres gdzie nie trenowaliśmy, co musiało odbić się na tym, co wcześniej wypracowaliśmy. Liga była maratonem, mecz gonił mecz. W grupie spadkowej praktycznie każdy pojedynek był tym o życie. Mimo wszystko, że czasem na pewne sprawy nie miałem wpływu, odpowiedzialność za wyniki biorę na siebie, bo to ja byłem trenerem tego zespołu.

W przerwie zimowej dokonał Pan, dla wielu, zaskakującego wyboru zamieniając Sokoła Słopnice, rewelację rundy jesiennej, z którym awansował Pan do czwartej ligi, na walczącego o utrzymanie Orkana Szczyrzyc.

To nie było tak, że zmieniłem Słopnice na Szczyrzyc. Po długim okresie pracy w Sokole uznałem po prostu, że zawodnicy potrzebują nowego spojrzenia. Po moim odejściu dostałem dwie konkretne propozycje z klubów 4. ligi i zdecydowałem się na Orkan. Czy coś bym zmienił? Trudno powiedzieć. Można na to patrzeć na dwa sposoby. Mogłem zostać w Słopnicach i mieć spokojną rundę, bo przecież po rundzie jesiennej zapewniliśmy już sobie utrzymanie. Wybrałem inaczej i nie ma co gdybać. Uważam, że te ostatnie pół roku w Szczyrzycu było bardzo dużym doświadczeniem dla mnie jako młodego trenera. W sporcie nie ma tak, że cały czas idzie się do góry, prędzej czy później musi przyjść gorszy okres. Liczę, że ten okres mnie wzmocni i pomoże w przyszłości.