Wojciechowa Góra niedaleko Nowego Sącza ma nową atrakcję turystyczną. To podest wraz z lunetą do obserwacji całej okolicy w gm. Grybów

Nowy punkt widokowy niedaleko Nowego Sącza

Krzyż symbolem góry

To nie pierwsza inwestycja wynikająca z inicjatywy mieszkańców na Wojciechowej Górze. Od lat istnieje tam także metalowy krzyż, który jest częstym punktem pieszych wycieczek i powstał dzięki lokalnej społeczności. Konstrukcja powstała ponad 20 lat temu. Inicjatorem przedsięwzięcia była Rada Sołecka Sołectwa Siołkowa z Antonim Obrzutem na czele, która we współpracy z Ochotnicza Strażą Pożarną w Siołkowej i mieszkańcami wykonała roboty budowlane i fundamentowe. Budowa krzyża stała się zalążkiem do dalszych inwestycji w tym miejscu. W 2021 roku, we współpracy z Urzędem Gminy Grybów zamontowano panele fotowoltaiczne przy krzyżu, aby był widoczny również nocą. Oświetlona konstrukcja stała się symbolem miejscowości i atrakcją dla mieszkańców i turystów.