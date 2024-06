Wojewoda Małopolski ogląda mecz prowadząc samochód? Krzysztof Klęczar chwali się na FB zdjęciem Małgorzata Gleń

Krzysztof Klęczar, małopolski wojewoda, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego wrzucił na Facebooka zdjęcie na którym widać, jak ktoś siedzący na tylnym siedzeniu samochodu zrobił zdjęcie, jak pasażer z przodu trzyma tablet z włączonym meczem. Wygląda to tak, jakby kierowca i pasażer z tyłu widzieli rozgrywki. - Otóż nie róbcie tak - ostrzega portal brd.24, zajmujący się tematyką bezpieczeństwa. To nie dość, że niebezpieczne, to zagrożone wysokim mandatem. Co na to wojewoda?