Wójtowie mają świadomość, że ich karty w licytacji o kasę z polskiego ładu mogą być za słabe

Kilka dni temu z samorządowcami w Nowym Sączu spotkał się premier Mateusz Morawiecki, by zachwalać pomysł Polskiego ładu. W spotkaniu uczestniczyli też włodarze naszych gmin.

- Dostaliśmy informację, że gminy raczej nie powinny liczyć na dostęp do tej naprawdę wielkiej kasy – mówi Czesław Rakoczy, wójt gminy Lipinki. - Będzie dobrze, jeśli mówiąc tak potocznie załapiemy się na jeden wniosek z transzy tych niższych kwot - dodaje.

Z gminy Lipinki wysłane zostały trzy wnioski, aczkolwiek są one teraz dostosowywane, tak by znalazły się w obszarach niskich kwot, najlepiej tych do 5 milionów.

- Będziemy bardzo zadowoleni jeśli uda nam się pozyskać pieniądze na drogi – opowiada wójt. - Te gminne zawsze wymagają napraw i czasem poważnych rekonstrukcji. Trzeba też ciągle budować nowe, bo powstają nowe domy i ludzie muszą mieć dojazd – dodaje.