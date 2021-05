Wola Justowska. Korty tenisowe wśród domków jednorodzinnych? Mieszkańcy protestują, radni mają mieszane odczucia

Dokładnie analizował projekt planu zagospodarowania przestrzennego. - Jest tam mowa o zieleni izolacyjnej, ale definicja jest bardzo ogólna. Obawiam się, że nawet jeśli inwestor zdecyduje się na posadzenie roślin, to nim one urosną i faktycznie odizolują kompleks sportowy od domów, minie wiele lat. Na pewno dokument wymaga doprecyzowania, ale sprawa z tą inwestycją nie jest oczywista. Chodzi bowiem o to, że alternatywą jest mieszkaniówka. Pytanie, co jest lepsze - zastanawia się radny.