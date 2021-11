Wraca jarmark bożonarodzeniowy. Kupcy zaproszą do swoich stoisk 26 listopada

Tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy wraca po dłuższej przerwie - po tym, jak nie odbył się rok temu przez pandemię. Kiermasz rozpocznie się 26 listopada i potrwa do 2 stycznia już przyszłego roku. Jego organizatorem jest Krakowska Kongregacja Kupiecka, a realizatorem spółka Artim.

W ramach tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krakowie kupcy z całej Polski zapraszać będą klientów do 68 kiosków handlowych i gastronomicznych. Będzie można kupić wszystko, co potrzebne do udekorowania domu na święta (ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, świece z wosku, szopki, wyroby ceramiczne, z siana, słomy, drewna itp.), a także przedmioty, które mogą się stać świątecznymi upominkami, a więc np. szkło artystyczne, biżuterię, kalendarze, drewniane zabawki, wyroby skórzane czy np. kożuchy regionalne.