Wybił szyby w dziesięciu samochodach. Nie odpuścił parafialnej kawiarence i kościołowi. Grozi mu pięć lat oglądania świata zza krat

Wszystko rozegrało się w nocy z 8 na 9 czerwca. Sękowianin – nie wiemy, czym wiedziony – urządził sobie swoistą wycieczkę po okolicy. I nie miał na celu zwiedzania, tylko niszczenie. Konkretnie szyb. Głównie w samochodach, ale nie tylko.

- Już 9 czerwca do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach zgłosiło się kilka osób, w związku z uszkodzeniami ich pojazdów, do który doszło wspomnianej nocy – relacjonuje Gustaw Janas, oficer prasowy KPP w Gorlicach.

Mundurowi wszczęli sprawę natychmiast. Jeszcze tego samego dnia w wyniku prowadzonych intensywnych ustaleń wytypowali, a następnie zatrzymali osobę podejrzaną o dokonanie uszkodzeń kilku pojazdów. W toku dalszych czynności okazało się, że to 35-letni mieszkaniec gminy Sękowa uszkodził dziesięć pojazdów, głównie dokonując wybicia w nich szyb.

- Ponadto dokonał on jeszcze rozbicia szyb w budynku kościoła parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach oraz stojącej obok kościoła kawiarenki, a także w budynkach w miejscowości Sękowa i Gorlice. Straty poniesione przez właścicieli samochodów i budynków to co najmniej kilkanaście tysięcy złotych – opisuje dalej rzecznik.