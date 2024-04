Wybory 2024 Tarnów. Beata Szydło w Tarnowie namawiała do udziału w wyborach samorządowych i poparcia kandydatów PiS. Zdjęcia

- Trzeba pójść do wyborów, one są bardzo ważne. Bo w tych wyborach, jak w żadnych innych decydujemy, co będzie się działo konkretnie w tym miejscu, gdzie ja mieszkam. Gdzie ja żyję. Co będzie się działo na ulicy, przy której ja mieszkam na w moim powiecie, w mojej gminie. Jak nam się będzie żyło, czy moja miejscowość, czy moja gmina, czy mój powiat będzie miało szansę rozwoju, będzie miało dobrego gospodarza – apelowała Beata Szydło. - A więc trzeba iść do wyborów, trzeba oddać głos i i dokonać wyboru. A jak państwo będziecie dokonywali wyboru, to bardzo proszę, zagłosujcie na kandydatów z listy numer jeden, czyli z listy Prawa i Sprawiedliwości. Oni, wszyscy są godni zaufania.