Wybory 2024. Trwa dogrywka przy urnach w Tarnowie oraz 11 innych miastach i gminach w regionie. Frekwencja niższa niż dwa tygodnie temu

Jak z frekwencją w Tarnowie i regionie. Gdzie do urn poszło najwięcej, a gdzie najmniej mieszkańców przed południem?

Pogoda, która towarzyszy drugiej turze wyborów samorządowych diametralnie różnie się od tej, która była dwa tygodnie temu, w trakcie pierwszej tury. Padający deszcz i zimno nie zachęca do tego, aby wychodzić z domu. To prawdopodobnie przełożyło się również na przedpołudniową frekwencję przy urnach. Ta w tarnowskim okręgu wyborczym wyniosła jedynie 15 proc.

Spośród wszystkich miast i gmin w regionie, w których trwa wyborcza dogrywka najmniej osób poszło do godz. 12 oddać głos w samym… Tarnowie. To zaledwie 13,54 proc. uprawnionych do głosowania. To o prawie 4 proc. mniej niż dwa tygodnie temu.

Niewiele lepiej było z liczbą głosujących w kolejnych, co do wielkości miastach w regionie. W Bochni frekwencja z godz. 12 wyniosła 13,92 proc., a w Dąbrowie Tarnowskiej – 14,78 proc.