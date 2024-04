Wybory w Krakowie. Transport dla osób z niepełnosprawnościami

Zapisy dotyczące transportu osób z niepełnosprawnościami do lokali wyborczych były przyjmowane od 15 do 19 kwietnia. Tak, jak poprzednio, zgłaszać się można również w dniu wyborów, od godz. 7.00 do 21.00 pod numerami telefonów: 12 616 50 76 oraz 12 323 32 40.