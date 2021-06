Wyjątkowy spacer po zabytkowym Szpitalu im. dr. Babińskiego w Kobierzynie. Unikalna okazja do zwiedzenia zakamarków szpitalnego ogrodu OPRAC.: Marlena Hebda

Adam Wojnar

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Kobierzynie to nie tylko lecznica dla pacjentów. Budynek, wraz z otaczającym go parkiem, to piękne miejsce wpisane na listę zabytków. Wyjątkowy zespół szpitalno-parkowy będzie można zwiedzić już jutro - poznać jego najskrytsze zakamarki, zgłębić odniesienia do leczenia psychiatrycznego, a także posłuchać o fascynującej historii tego miejsca, jak również ludzi, którzy przebywają tu na co dzień. Wszystkie szczegóły poniżej!