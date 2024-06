Wyjątkowy wernisaż prac Czesława Jana Pyrgiesa. Malarz zaprezentował blisko 70 swoich obrazów w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie

- "Urzeka mnie światło" - takiej odpowiedzi udzielę każdemu, kto zapyta co tak bardzo porusza mną wewnętrznie, gdy patrzę na prace mistrza Czesława. Po kilku latach niezmiennego zachwytu i wielu rozmów z artystą, jego sztuka pociąga mnie jeszcze bardziej. Jestem głęboko przekonany, że jego talent, który niewątpliwie jest Bożym darem, iskrą niezwykłego spojrzenia, którą Czesław Jan Pyrgies hojnie dzieli się z odbiorcami, można określić mianem skarbu poszukiwanego przez tych, którzy pragną karmić się światłością. Wszkaże każdy z nas pragnie światła - mówi o artyście ks. Michał Mroszczak, notariusz Kurii Metropolitalnej.

To co wyróżnia artystkę i nadaje wyjątkowego znaczenia jego dziełom to niezwykła wrażliwość na barwę i światło. Obrazy pełne świetlistych refleksów wpływają kojąco na ich odbiorcę.

Prace artysty to przede wszystkim utrwalane na płótnie weduty krakowskich ulic, parków, kościołów, wnętrza kościołów, martwe natury - ze sztandarowymi kwiatami cieszącymi się estymą kolekcjonerów na całym świecie, górskie pejzaże z okolic Podhala, rodzinnej Żywiecczyzny czy ukochanej przez mistrza Babiej Góry i Rzeki Skawy.