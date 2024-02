Wyłączenia prądu w małopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 6.02

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 6.02? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 6.02 w małopolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim.

Gdzie obecnie (6.02 13:05) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków Kraków ul. Cystersów 24

6.02 od godz. 7:00 do 14:30 powiat brzeski MIEJSCOWOŚCI: BRZESKO, MOKRZYSKA, SZCZEPANÓW

6.02 od godz. 12:33 do 14:45 MIEJSCOWOŚCI ŁYSA GÓRA

6.02 od godz. 12:53 do 15:00 powiat chrzanowski Poręba Żegoty ul. Belwender, Irysowa, Anielic, Sienna, Saska, Przy Galerii, Szwaby

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Zawierzbie, Biskupice - od strony Zawierzbia

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat gorlicki w miejscowości Bobowa, ul. Rynek, budynki numery: 1, 2 i sąsiednie- zasilane ze złącza kablowego nr 1129

6.02 od godz. 13:00 do 17:00 powiat krakowski Frywałd okolice nr 78

6.02 od godz. 8:00 do 14:00

Szyce ul: Bliźniaków 21A, 21B, 21C, 21D oraz okolice w/w

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 Słomniki osiedle Proszowskaka - Poetów, ul. Proszowska, Brykalskiego, 29 listopada

6.02 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezie ul. Źródlana, Polna 20

6.02 od godz. 10:00 do 16:00 powiat limanowski w miejscowości Janowice, budynki numery: 86, 89, 96 i okoliczne

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Tymbark, Piekiełko, osiedla: Limierze, Kaptorówka, Węglarka, i okolice

6.02 od godz. 8:00 do 15:00 Szczawa

6.02 od godz. 11:08 do 14:00 powiat myślenicki Głogoczów w górę, las - prawa strona

6.02 od godz. 8:00 do 17:00 powiat nowosądecki w części miejscowości Znamirowice, osiedle koło Przystani, Przystań, osiedle Pacany i okolice

6.02 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Olszana, budynek nr 127- zasilany ze złącza kablowego nr 248

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Złockie, budynki numery: 100, 100A, 115, 119, 126, 127, 152 i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 1672, 1673, 14048, 14049, 1241, 1233, 14047, 14043, 14044

6.02 od godz. 9:00 do 14:00 Lipnica Wielka

6.02 od godz. 11:12 do 13:15 Królowa Górna ,

6.02 od godz. 11:41 do 18:00 powiat nowotarski w części miejscowości Harkabuz- od okolic skrzyżowania do Raby Wyżnej w kierunku miejscowości: Bukowina- Osiedle i Raba Wyżna

6.02 od godz. 8:00 do 16:00 powiat oświęcimski Kęty ulica 3 Maja, Dąbrowskiej.

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 Przeciszów ulica Krakowska. Zator ulica Aleja 1 Maja, Puchalskiego.

6.02 od godz. 8:00 do 14:00

Widokowa, Wspólna, Winogronowa, Podkokocie

6.02 od godz. 11:59 do 15:00 powiat tarnowski Bobrowniki Wielkie - ul. Długa, ul. Krótka, ul. Spokojna

6.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tatrzański w Białce Tatrzańskiej, Pod Grapą od Drogi Wojewódzkiej nr 49 do nr 71, oraz Grapa, budynki wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 49 od Kapliczki do Składu Budowlanego

6.02 od godz. 8:00 do 15:00 w Białce Tatrzańskiej, Grapa, budynki wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 49 od Kapliczki do Składu Budowlanego

6.02 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, cześć ulicy Wierch Spiski wraz z przyległymi

6.02 od godz. 9:30 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków Sidzina ulice Nałkowskiej 17, 17A i 15E, Żyzna 10 do 16A i 11 do 19A, Petrażyckiego 71 i 79 do 79D.

7.02 od godz. 8:00 do 14:30

Kraków ulica Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ( Kościół Nawiedzenia NMP )

8.02 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ul. Majówny 56A

9.02 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Łodzińskiego 9

9.02 od godz. 9:00 do 13:00 Kraków ul. Malawskiego 50, 50A, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 i 66 i w okolicach ww. adresów.

12.02 od godz. 8:00 do 12:00 Kraków ul. Zwierzyniecka 5

12.02 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków ul. Zwierzyniecka 15

13.02 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków ulica Podmiłów, Smolna, Stanisława Dubois, Kallimacha 1, 3 i od 2 do 18 nr parzyste, Młodzieży od 7 do 17, 21, 33 i od 35 do 47 nr nieparzyste oraz od 2A do 26 nr parzyste

14.02 od godz. 8:00 do 17:00

Kraków ulica Cechowa od 43 do 49B oraz 51A ( bez numeru 45) , Cechowa 62, 66, 66A, 66B, Wyżynna 1A, 1B, 2, 2A, 2C, 2CA, 2D, 2E, 2F, 2G

15.02 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ulica Krajobrazowa, Skotnicka Przepompownia, Skotnicka nr parzyste od 22 do 64 i nr nieparzyste od 27C do 37, Podole nr nieparzyste od 5 do 37, od 49 do 59 oraz 4 i 10, Emira 4, 5, 5A, 5B, 6, 12 i działka nr 120/3

16.02 od godz. 8:00 do 15:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ul. Chruślicka, budynek nr 6

8.02 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowościach: Nowy Sącz, ulice: Nawojowska, od okolic numerów: 305, 328 w kierunku Nawojowej, Górki Zawadzkie, numery nieparzyste: od 75 do 77, część Prusa oraz w Nawojowej, ul. Nowosądecka, od okolic numerów: 166, 221 w kierunku Nowego Sącza wraz z przyległymi

9.02 od godz. 7:00 do 11:00

w Nowym Sączu, ulice: Nawojowska, od strony Prusa, Prusa i Siedleckiego, od strony Sportowej, Baczyńskiego, Sportowa wraz z przyległymi

9.02 od godz. 7:00 do 16:00 w Nowym Sączu, ul. Juranda, budynki numery: 14G, 14H, 14J i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 19265, 19266, 21232

13.02 od godz. 7:00 do 12:00 Tarnów Tarnów ul. Nowodąbrowska, działka nr 147/2 obręb 98

12.02 od godz. 10:00 do 13:00 powiat bocheński Łapczyca wieś , od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek Bochnia

8.02 od godz. 8:00 do 11:00 Łomna, wieś - kierunek Bukowiec oraz Leksandrowa obrzeża od Łomnej

9.02 od godz. 8:00 do 12:00 Łomna, wieś - kierunek Stary Wiśnicz, piekarnia oraz Stary Wiśnicz od Łomnej, granice

9.02 od godz. 12:00 do 14:00

powiat brzeski Brzesko, ulice: Wiejska od ulicy Leśnej kierunek Zagórzyce, Leśna w kierunku ronda, Poprzeczna, teren ogródków działkowych, komis samochodowy, auto serwis

8.02 od godz. 8:00 do 18:00 Brzesko, ulice: Wiejska od skrzyżowania z ulicą Leśną w kierunku kościoła, Lawendowa, Jasna, Leśna, pompownia ścieków

8.02 od godz. 8:00 do 9:00 Brzesko: ul. Jodłowska, Centrum Biotechnik

8.02 od godz. 9:00 do 13:00 Brzesko, ulice: Wiejska od skrzyżowania z ulicą Leśną w kierunku kościoła, Lawendowa, Jasna, Leśna, pompownia ścieków

8.02 od godz. 17:00 do 18:30 Mokrzyska ulice: Wiślana , Wspólna

9.02 od godz. 8:00 do 11:00 Wytrzyszczka od strony Połomia, Potoków

12.02 od godz. 9:00 do 15:00 Mokrzyska ulice Parafialna , Gibałówka , Grzybowa , Januszowska numer 81 oraz Szczepanów ulica Źródlana numery 74 , 76

13.02 od godz. 8:30 do 14:30

Bucze: Ulice: Piłkarska, Podkowa, Osiedle Rosówki

14.02 od godz. 9:00 do 13:00 powiat chrzanowski Nieporaz ul Tenczyńska, Grojec ul Nowy Świat, Grojecka, Miodowa

7.02 od godz. 8:00 do 11:00 Grojec ul. Miodowa, Jasna, Zamkowa, Gilowa, Na Brandyskę, Zgody, Grójecka, Górna, Dolna, Okrężna, Głowackiego, Pańska, Św Rozalii

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Grojec ul. Miodowa, Jasna, Zamkowa, Gilowa, Na Brandyskę, Zgody, Grójecka, Górna, Dolna, Okrężna, Głowackiego, Pańska, Św Rozalii

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 Trzebinia osiedle Gaj, ul. Matejki Pawilon Handlowy 1001 drobiazgów

8.02 od godz. 8:00 do 11:00 Zagórze ul. Mickiewicza

8.02 od godz. 10:00 do 15:00 Rudno ul. Borki, Podzamcze, Słoneczna, Wąwozowa, Przylesie, Pasternik

9.02 od godz. 8:00 do 12:00 Psary ulice: Lipowa, Ogrodowa, Szkolna, Polna, Leśna, Łąkowa, Jana Pawła Drugiego, Modrzewiowa, Wiśniowa, Nowa, Dworska, Cicha, Kamienna, Dąbrowskiej, Zagórze, Boczna, Zachodnia, Stroma, Mała, świętego Floriana, Nowowiejska, Wąska, Krótka

12.02 od godz. 7:30 do 15:30

Trzebinia ulice: Kręta, Rafineryjna, Fabryczna, Pierwszego Maja część, Szkoła Podstawowa nr 3

12.02 od godz. 8:00 do 14:00 Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Wólka Grądzka - przysiółek Dwór.

8.02 od godz. 8:00 do 13:00 Breń - okolice Szkoły Podstawowej.

12.02 od godz. 8:00 do 15:00

Breń - okolice szkoły podstawowej oraz Brnik - od strony Brnia.

13.02 od godz. 8:00 do 15:00 Breń - część miejscowości od strony Brnik oraz Brnik - część miejscowości od strony Brnia.

14.02 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gorlicki w miejscowości Owczary, budynki położone przy drodze powiatowej od numerów: 66, 77 kierunek centrum kolejno do numerów: 6, 7 i 16, 17

9.02 od godz. 7:00 do 8:00 w miejscowościach Gorlice, ulice: Lenartowiczów od strony ulicy Dolnej, Sosnowa, Sokolska, Biechońska, Kwiatowa, Dukielska od mostu do numerów: 43, 45 i do Biechońskiego oraz od Stacji Paliw do Dominikowic, Kobylanka od strony ulicy Kwiatowej wraz z przyległymi

9.02 od godz. 9:00 do 11:00 w miejscowości Kobylanka, od Gorzelni za stawami do Kościoła i kierunku osiedla Rozbój do numerów: 49, 51 i okolice

9.02 od godz. 12:00 do 14:00 w miejscowości Stróżna, od szkoły, kościoła w kierunku: remizy, cmentarza, Szalowej

12.02 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Klimkówka, budynki numery: 137, 155 i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 5071, 5072, 20864

12.02 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowościach: Stróżna, przysiółek Półanki i okolice oraz w Boowej, ulice: Półanki i 3-go Maja od strony Stróżnej

13.02 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Wysowa Zdrój, Za zakładem ZUW po prawo od drogi powiatowej kierunek rzeka kolejno do nr 373, 383, oraz kierunek Chudor, Grzegorza, i okoliczne.

13.02 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowościach: Szalowa, przysiółek Biedowa oraz Bieśnik od strony przysiółka Biedowa i okolice

14.02 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Bobowa, budynki wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej numer 80, 80a, 55, Zajazd Ostoja, 76, 74, 49, 72, 70, i sąsiednie

14.02 od godz. 13:00 do 15:00 powiat krakowski Morawica Ogródki działkowe oraz okolice w/w, Balice ul. Sportowa przy ogródkach działkowych oraz okolice w/w

7.02 od godz. 8:00 do 12:00

Radwanowice ul. Spacerowa okolice nr 27

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Pękowice ul. Ojcowska 19, 19A

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Narama ul. Muzyczna, Kolonia, Spacerowa

7.02 od godz. 9:00 do 13:00 Morawica Ogródki działkowe oraz okolice w/w

7.02 od godz. 10:00 do 14:00 Piekary domy bez numeru w budowie między nr 501 a 587

7.02 od godz. 10:00 do 16:00 Skawina ulica Mickiewicza od 3 do 9 oraz 1B do 6, 18 do 18B, Zamkowa od 1 do 13 i od 4 do 24 oraz 2 i 11A, Sikorskiego 1 do 11 i 4 do 8 i 12 do 14 oraz 2, Niepodległości 18, 18A,18B, Stacja PKP, Rynek od 2 do 6 i od 7 do 3, Konopnickiej od 3A do 13B i od 4 do 8, Żwirki i Wigury 5.

7.02 od godz. 15:00 do 18:00

Goszcza ul. Szkolna, Langiewicza, Kościelna

8.02 od godz. 8:00 do 11:00 Chorowice ulica Sosnowa 22 do 48 i 21 do 41, Doboszyńskiego 15 do 17, Krajobrazowa 16 do 32 i 13 do 37.

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 Zelków ul. Sadowa 41

8.02 od godz. 8:00 do 14:00

Zagacie ul. Strażacka, Pod Skałą, Skowniki, Nad Strachą, Wąwozowa, Św. Franciszka, Szlak Królewski od Łącznej do Strażackiej

8.02 od godz. 10:00 do 16:00 Cholerzyn Chałupki oraz okolice w/w

9.02 od godz. 8:00 do 12:00 Sąspów Wymysłów od 207 do 227 9.02 od godz. 8:00 do 12:30 Dobranowice okolice kościoła

9.02 od godz. 8:00 do 13:00 Bolechowice ul. Jurajska 17-17A, 19-19A, 21A-21B, 23-23A, 29B

9.02 od godz. 8:00 do 14:00

Świątniki Górne ulica Św. Stanisława 10, 12 do 38 i 17 do 59, Polna, Kotarby 5, 7.

9.02 od godz. 8:00 do 16:00 Skawina CPN, AUTO-TIP, Pachla, Łanowa 19, Krakowska 26A i 28A, Pisiary 16

9.02 od godz. 9:00 do 16:00 Cholerzyn Kmiecie oraz okolice w/w

9.02 od godz. 10:00 do 14:00 Zabierzów ul. Krakowska 304-326 ( budynki i firmy od Bistro 304 do Termex)

9.02 od godz. 10:00 do 16:00 Czułówek ul: Królewska, Olszynowa, Błękitna, Sobieskiego, Sąsiedzka, Rekreacyjna, Za Szkołą, Strażacka, Nasza 9, 14 i 16, Pawia 1 i 2 oraz okolice w/w

12.02 od godz. 8:00 do 12:00 Krzeszowice ul. Na Wzgórze

12.02 od godz. 8:00 do 14:00 Kopanka ulica Skawińska 101 do 137 i 84 do 116, Słoneczna, Wspólna 3 i 8.

12.02 od godz. 8:00 do 14:00

Modlniczka ul. Św. Faustyny

12.02 od godz. 8:00 do 14:00 Skawina ulica Graniczna 1 do 21, 2 ,2K, 2L ,4 do 14a, 6 do 10, Osiedle domów ul. Leśna, Dom Zakonny.

12.02 od godz. 8:00 do 17:00

Modlniczka ul. Krakowska od wiaduktu do Placu Norbertanek, Zielna , Marii,Łąkowa, Św. Faustyny, Dworska , Deptak, Starowiejska ,Nad Potokiem , Miodowa, Plac Norbertanek, Zaułek, Krótka,Królewska, Słowiańska do ul. Na Brzezie oraz okolice w/w ulic

12.02 od godz. 9:00 do 11:00 Morawica nr: 139, 297, 301, 339, 375 oraz okolice w/w adresów, Cholerzyn nr: 49, 50, 101, 187 oraz okolice w/w adresów

12.02 od godz. 10:00 do 14:00 Wola Radziszowska ulica Rokicie 23, 25, 27, Szkolna 10 (Szkoła).

12.02 od godz. 12:00 do 17:00

Nielepice Ul Leśna

13.02 od godz. 8:00 do 14:00 Brzoskwinia ul: Ogrodowa, Na Hektary, Krakowska i okolice w/w adresów

13.02 od godz. 8:00 do 14:00 Rybna ul. Nowy Świat, Na Morgi, Ogrodowa, Sosnowa, Jadwigi, Sadowa, Na Skałce, Szkolna, Wierzbowa, Śliczna, Pogodna, Mała, Górna, Stroma, Wąska oraz okolice w/w adresów

14.02 od godz. 8:00 do 12:00 Rudno ul. Agatowa, Skalna, Jurajska

14.02 od godz. 8:00 do 14:00 Szklary od Dubia

14.02 od godz. 8:00 do 14:00 Rybna ul. Kazimierza oraz okolice w/w adresów

14.02 od godz. 10:00 do 14:00 Szklary od Dubia

15.02 od godz. 8:00 do 14:00 Nowa Góra UL: Tęczyńskich, Skalna, Jurajska

16.02 od godz. 8:00 do 14:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

powiat limanowski w miejscowościach Podegrodzie, osiedle Osowie w kierunku Rogów, Mokra Wieś, osiedle Barcynka w kierunku Owieczki oraz Owieczka od strony osiedla Barcynka

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Szczyrzyc, osiedle Abramowice i okolice

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Męcina, budynek nr 460 oraz szkoła

7.02 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowościach Podegrodzie, osiedla: Osowie, Stolica, Mokra Wieś, osiedle Barcynka i okolice oraz Owieczka od strony osiedla Barcynka

7.02 od godz. 12:00 do 14:00 w miejscowości Męcina, osiedla: Biały Dwór, Bobrówka, Łęgi oraz okolice szkoły, remizy OSP

7.02 od godz. 14:00 do 16:00 w miejscowości Dobra, osiedla: Morgi, Podedwór i okolice

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Mordarka, część miejscowości od strony osiedla Jabłoniec, osiedle Jabłoniec, i okolice

8.02 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowościach: Jurków- centrum oraz osiedla: Rubisie, Majdy, Gdowicze, Krawce, Chyszówki, osiedla: Smolenie, Biedówka i okolice

8.02 od godz. 9:00 do 10:00 w miejscowościach: Raba Niżna, osiedla: Skalnica, Pizdury, Mszana Dolna, ul. Zakopiańska, od strony osiedla Pizdury

8.02 od godz. 10:00 do 14:00 w części miejscowości Zalesie, osiedla: Modyń, Snozy, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania,

9.02 od godz. 7:00 do 9:00 w części miejscowości Zalesie, osiedla: Modyń, Równia, i okolice

9.02 od godz. 8:00 do 13:00 w części miejscowości Zalesie, osiedla: Modyń, Snozy, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania,

9.02 od godz. 12:00 do 14:00 w miejscowości Siekierczyna, osiedla: Dział, Młaki, Za Górą, Lisia Góra, i okolice

12.02 od godz. 8:00 do 15:00

w Limanowej, ulice: Matki Boskiej Bolesnej od Strażackiej do Polnej- lewa strona, Chmielnik, budynki numery: 26, 33, 35, 37 i okoliczne

13.02 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Zalesie, osiedla: Mikołajczyki, Kominy i okolice

14.02 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Pisarzowa, osiedle Podgórze, budynki położone w okolicy dawnego Dworca Kolejowego- za torami oraz na granicy: Pisarzowa, Mordarka

15.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat miechowski Skałka ul. Świerkowa od nr 1 do nr 55, Brzozowa nr 30, Ogrodowa nr 67, 67A, Grabowa

7.02 od godz. 8:00 do 11:00 Siewierz ul. Cmentarna, Stawowa

9.02 od godz. 8:00 do 11:00 powiat myślenicki Zawada kierunek Stolarnia i kierunek Borzęta

7.02 od godz. 9:00 do 16:00 w miejscowości Skomielna Biała, role: Śmietanowa, Srokowa, i okolice

8.02 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień, role: Smugawa, Żądłówka i okolice

8.02 od godz. 8:30 do 14:00

Sułkowice ul. 1 Maja 98 i 56

8.02 od godz. 9:00 do 13:00 w części miejscowości Skomielna Biała, role: Śmietanowa, Srokowa, i okolice

9.02 od godz. 8:00 do 12:30 w miejscowości Tenczyn, role: Bajkowa, Potok i okolice

9.02 od godz. 8:00 do 13:00 Biertowice budynki Biertowice dz. 1159/11 i dz. 1159/14 koło Biertowice 81

9.02 od godz. 9:00 do 12:00 w części miejscowości Skomielna Biała, role: Śmietanowa, Srokowa, Karcmiskowa,, Pasiowa, i okolice

9.02 od godz. 12:00 do 16:00 Harbutowice kierunek Las, wodociągi i kierunek wyciąg narciarski, wodociągi

12.02 od godz. 8:30 do 14:00

Stróża w kierunku centrum, cmentarza

13.02 od godz. 8:00 do 15:00 Borzęta kierunek Kościół i Zawada, budynki wzdłuż drogi.

14.02 od godz. 8:00 do 16:00

Krzywaczka 567 i 419

15.02 od godz. 8:30 do 12:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Wielogłowy, budynki numery: 314, 332, 333 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 7316, 7317, 7973

7.02 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowości Łącko, ulice: Nadbrzeżna, Strażacka od Remizy OSP do okolic Hali Widowiskowo- Sportowej, Zespół Szkół im. Św. Kingi

7.02 od godz. 8:00 do 11:00 w części miejscowości Długołęka Świerkla, centrum, osiedla Sołtystwo, Głogówka, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.02 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Korzenna Świegocin, Korzenna budynki numery: 3, 11, 202, 209, 340, 357, 404, 411, 478, 507, 525 - za Drogą, w kierunku Trzycierza

7.02 od godz. 8:00 do 14:00

w części miejscowości Długołęka Świerkla, od centrum w kierunku Przyszowej, Lasu, i okolice

7.02 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowościach: Brzezna: osiedla: Burdak, Pod Gwizdorem, Wola Brzeziańska, Prusówka, oraz Gostwica: osiedla: Za Górą, Łąki Gostwickie, i okolice oraz Długołęka-Świerkla przy granicy z Brzezną, Gostwicą.

7.02 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Piwniczna-Zdrój, ul. Łazy

7.02 od godz. 9:00 do 13:00 w Krynicy Zdrój, złącza kablowe o numerach 2019, 23481, na ulicy Źródlanej, w okolicy budynków 27, 27A

7.02 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Biała Niżna, osiedle Granice, złącze kablowe nr 2424, na działce 2475/1

7.02 od godz. 10:00 do 13:00 w części miejscowości Długołęka Świerkla, centrum, osiedla Sołtystwo, Głogówka, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.02 od godz. 11:00 do 12:00

w miejscowości Zagorzyn, od centrum w kierunku osiedli: Pod Pasternik, Wola

8.02 od godz. 8:00 do 12:00 w części miejscowości Wielogłowy, Dąbrowa, osiedle Ubiadek i okolice

8.02 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowościach: Łęki, Witowice Górne, przysiółki: Zawodzie, Wiśnicz i okolice

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Krużlowa Wyżna, przysiółki: Podgranice, Potoki, Karczyska i okolice

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 w Muszynie, ulice: Ogrodowa budynek nr 1, oraz Piłsudskiego od budynku nr 7 do 9.

8.02 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Tylicz, ulica Pułaskiego, od strony Krynicy, od budynku nr 44 do budynku nr 74 w kierunku skrzyżowania z ulicą Biskupa Tylickiego

8.02 od godz. 8:30 do 11:30 w części miejscowości Bartkowa- Posadowa, od przysiółka Podlas w kierunku centrum

9.02 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowościach: Szczereż oraz Olszana, osiedle Górki i okolice

9.02 od godz. 8:00 do 14:30 w części miejscowości Świniarsko, od strony Małej Wsi, Gaju, osiedle w pobliżu Potoku Niskówka

9.02 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Grybów, ul. Na Stoku, budynki numery: 39, 43 i sąsiednie- zasilane ze złącza kablowego nr 1055

9.02 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Żegiestów- Zdrój, od numeru 19 do 23

9.02 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Brzezna, budynki numery: 397, 398, 668 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 7955, 10629

12.02 od godz. 7:00 do 12:00 w części miejscowości Popowice, osiedle Sejudów

12.02 od godz. 8:00 do 13:00 w części miejscowości Mokra Wieś, od centrum w kierunku Stronia, przysiółki: Zapotocze, Czarne Niwy, Polszczodrów, Bania oraz okolice szkoły

12.02 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Mokra Wieś

12.02 od godz. 10:00 do 12:00 w miejscowości Tylicz, ul. Górki, Konfederatów Barskich- budynek zasilany ze złącza kablowego nr 21573- okolice numeru 19

13.02 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Rożnów, od strony Witowic, budynki położone pomiędzy przysiółkiem Zagórze a Zaporą

13.02 od godz. 9:00 do 10:00 w części miejscowości Rożnów- Zagórze, budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 114, 158, 174, 213, 214, KRS282830- okolice numeru 604

13.02 od godz. 9:00 do 14:00 w części miejscowości Rożnów, od strony Witowic, budynki położone pomiędzy przysiółkiem Zagórze a Zaporą

13.02 od godz. 12:00 do 14:00 w części miejscowości Stary Sącz, ulica Jadwigi 4, Staszica na odcinku od Jadwigi do Mickiewicza, oraz ulica Mickiewicza, i okolice

14.02 od godz. 7:00 do 9:00

w części miejscowości Stary Sącz, ulica Ogrodowa, część ulicy Partyzantów od Ogrodowej do okolic Szkoły, Bolesława Chrobrego od numerów 5, 6, do Ogrodowej, Czarnieckiego 16A.

14.02 od godz. 7:00 do 15:00 w miejscowości Łabowa- okolice kościoła oraz od mostu na Kamienicy do budynku nr 139

14.02 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Krasne Potockie, budynek nr 207 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 6261, 20492

14.02 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Mystków, budynek nr 208- szkoła

15.02 od godz. 7:00 do 11:00 w miejscowości Mogilno, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 7768- okolice numeru 295

15.02 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Łazy Biegonickie, budynki numery: 110, 241, 206 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 4504, 4505, KRS271154

16.02 od godz. 7:00 do 12:00

w miejscowości Muszyna, ul. Ogrodowa, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 21552- okolice numeru 118

20.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat nowotarski w części miejscowości Harkabuz- od okolic skrzyżowania do Raby Wyżnej w kierunku szkoły

7.02 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowościach: Czarna Góra, ul. Zagóra, od numeru 1 do 93, Trybsz, ul. Świętej Trójcy od strony Czarnej Góry - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.02 od godz. 8:30 do 9:00 w miejscowości Ochotnica Dolna, osiedla: Rusnaki, Kwaleńce, Hologówka wraz z przyległymi

7.02 od godz. 9:00 do 11:00 w miejscowościach: Czarna Góra, ul. Zagóra, od numeru 1 do 93, Trybsz, ul. Świętej Trójcy od strony Czarnej Góry - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.02 od godz. 14:30 do 15:00

w miejscowościach: Szaflary, ul. Zakopiańska- okolice Firmy Jandrew, Panel, ronda oraz w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II, budynki numery: 113, 115 i sąsiednie- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.02 od godz. 8:00 do 9:00 w części miejscowości Pieniążkowice, od strony Czarnego Dunajca

8.02 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowościach: Szaflary, ul. Zakopiańska- okolice Firmy Jandrew, Panel, ronda oraz w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II, budynki numery: 113, 115 i sąsiednie- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.02 od godz. 14:00 do 15:00

w miejscowości Zaskale, ulice: Kościelna od numeru: 104 do 136 i od 91 do 11, Polna, Wojtyły od Polnej w kierunku Ludźmierza, Kościuszki wraz z przyległymi

9.02 od godz. 9:00 do 12:00 w Nowym Targu, ul. Kopernika, budynek nr 7

10.02 od godz. 9:00 do 14:00

w Nowym Targu, część ulic: Kokoszków, Kokoszków Boczna

12.02 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Szczawnica, ul. Języki wraz z przyległymi

13.02 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Szczawnica, ulice: Bereśnik, Kunie, Partyzantów wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

13.02 od godz. 8:00 do 8:30 w miejscowości Sieniawa, role: Łajkówka, Ferkówka i okolice

13.02 od godz. 8:00 do 14:30 w miejscowości Szczawnica, ulice: Bereśnik, Kunie, Partyzantów wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

13.02 od godz. 14:00 do 14:30 w miejscowości Szlembark, ulica Wojtyły, budynek 55G

14.02 od godz. 8:30 do 15:00 w Nowym Targu, ul. Polna, budynek nr 56 i sąsiednie- zasilane ze złącza kablowego nr 13988

15.02 od godz. 8:00 do 15:00

w części miejscowości Spytkowice, od strony Skawy oraz okolice szkoły

15.02 od godz. 9:00 do 11:30 powiat olkuski Bolesław ul. Chmielna od nr 37 i 36A do końca ulicy i ul. Browarna nr 1B

8.02 od godz. 8:00 do 13:00 Chechło ul. Leśna cała i ul. Młyńska 37, 52

9.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat oświęcimski Las ulica Przyrebska, Łąkowa, Podlesie, Skośna, Zgodna, Leśna, Wiślana, Słoneczna, Porzeczkowa, Wałowa.

7.02 od godz. 8:00 do 15:00

Palczowice ulica Piękna, Do Kopca.

8.02 od godz. 8:00 do 12:00 Bielany ulica Ogrodowa, Pleszowskiego.

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 Palczowice ulica Myśliwska, Wierzbowa, Świętego Jakuba od numeru 4 do 82 i od 11 do 79.

8.02 od godz. 11:00 do 14:30

Włosienica ulica Suskiego, Długa, Zieleni, Bernasia, Mostowa.

12.02 od godz. 8:30 do 14:00 Osiek ulica Kościelna, Starowiejska

13.02 od godz. 8:00 do 14:00 Piotrowice ulica Andrychowska od numeru 227 do 199 i od 222 do 184.

13.02 od godz. 8:00 do 15:00 Smolice ulica Wiślana do numeru 5 do 11. Podolsze ulica Zaskawie 5,Spacerowa, Tęczowa, Wschodnia, Łąkowa, Miodowa, Jutrzenki, Spacerowa, Dobra dz. nr 284/144.

14.02 od godz. 8:00 do 15:00 Osiek ulica Starowiejska.

15.02 od godz. 8:00 do 14:00 Zator ulica Bugajska, Brzozowa, Wyspiańskiego 11, Jaśminowa, Malinowa, Górnicza, Reymonta, Kwiatowa,

15.02 od godz. 8:00 do 15:00 Bielany ulica Zamłynie.

15.02 od godz. 9:00 do 15:00 Osiek ulica Główna, Karolina, Kościelna.

16.02 od godz. 9:00 do 11:00 powiat proszowicki Góra Stogniowska kierunek pola, Hektary

8.02 od godz. 8:00 do 14:00

Górka Stogniowska

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gniazdowice Stawik

9.02 od godz. 8:00 do 15:00 Ciborowice kierunek Proszowice i kierunek skup warzyw.

13.02 od godz. 8:00 do 16:00 powiat suski w miejscowości Bystra Podhalańska, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 23856- okolice numeru 406

9.02 od godz. 9:00 do 15:00 w części miejscowości Bystra, role: Kowalczykowa, Hotałowa, i okolice

12.02 od godz. 8:30 do 16:00

powiat tarnowski Kowalowa przysiółek Budaki

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Bobrowniki Wielkie - ul. Bobrowska, ul. Długa,

7.02 od godz. 8:00 do 15:00 Bobrowniki Wielkie - ul. Długa, ul. Bobrowska

8.02 od godz. 8:00 do 15:00 Bobrowniki Wielkie - ul. Długa, ul. Dunajcowa, ul. Nowe Osiedle oraz Łęg Tarnowski - ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Tarnowska

9.02 od godz. 8:00 do 15:00

Ołpiny - Pańskie Pola.

12.02 od godz. 9:00 do 12:00 Wola Lubecka 164

13.02 od godz. 9:00 do 14:00 Bruśnik 111A

13.02 od godz. 10:00 do 14:00 Czermna - Centrum.

30.01 od godz. 8:00 do 14:00 Czermna Pasterniki.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tatrzański w miejscowości Bukowina Tatrzańska, ulice: Wierch Rusiński od numeru 50 do końca, Wierch Głodowski od numeru 1 do 48, Wierch Spiski- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

6.02 od godz. 14:00 do 15:00 w Białce Tatrzańskiej, Kamieniec, Pod Grapą, część ulicy Pod Grapą, Środkowej, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

6.02 od godz. 15:00 do 16:00 w miejscowości Zakopane, ulice: Harenda od numeru 43 do końca, Ustup od numeru 5C do 17A- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.02 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Zakopane, ulica Ustup- elektrownia wodna

8.02 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, budynki numery: 161C, 161D

9.02 od godz. 10:00 do 12:00 powiat wadowicki Sułkowice ulica Racławicka, Stroma.

7.02 od godz. 7:00 do 16:00 Ponikiew ulica Wadowicka od okolic ulicy Pasiecznej do numeru 546, Letniskowa, Miła, Góralska od Wadowickiej do numeru 64, Pasieczna, Pod Kaplicą, Świętego Aleksego.

7.02 od godz. 8:00 do 13:30

Bęczyn ulica Słoneczna, Graniczna, Draboż numery 35, 39, 43 i sąsiednie, okol Góralska 99A, 101, 101A i okolica. Przytkowice przysiółek 0sicze, numery 284, 287, 289, 291, 602, 292 i sąsiednie. Stanisław Dolny rejon granicy z Przytkowicami numery 84, 487, 86, 305 i sąsiednie.

7.02 od godz. 9:00 do 11:30 Sułkowice ulica Racławicka, Stroma.

8.02 od godz. 7:00 do 16:00

Sułkowice ulica Racławicka, Stroma.

8.02 od godz. 7:00 do 17:00 Targanice ulica Wawrzynówka, Osiedle Wawrzynówka, Floriańska, Legionistów, Graniczna.

8.02 od godz. 8:00 do 12:00 Barwałd Średni okolice numerów 201, 205, 209, 210, 223, 211, 285, 216, 219, 230, 331, 226, 63, 220, 225, 198, 200, 326, 167, 290, 152, 150, 154, 155.

8.02 od godz. 8:00 do 14:30 Wadowice ulica Nadbrzeżna 52 Stolarnia, Nadbrzeżna 39 i 39A Lecznica, złącze kablowe nr ZK-7054 Pompownia.

9.02 od godz. 9:00 do 12:00 Roczyny ulica Ogrodnicza, Dolna, Sadowa, Krótka.

12.02 od godz. 8:00 do 14:00 Skawinki ulica Źródlana od Beskidzkiej do numeru 21, Rekreacyjna okolice numerów 2, 6, Beskidzka od ulicy Kwiatowej do numeru 30, Stroma, Spadzista, Zadziele od ulicy Beskidzkiej do Na stoku, Na Stoku.

13.02 od godz. 8:30 do 13:30

Izdebnik ulica Misiowiec, Krakowska okolice numerów 134, 41, 120, 114, 112, 104, 100, Dworska okolice numerów 94, 104, 93.

15.02 od godz. 8:30 do 14:00 Wadowice ulica Piłsudskiego budynki przy stacji kolejowej numery 10, 12, 14 oraz warsztat samochodowy, budynek numer 33 Biedronka oraz 31, 37 stacja paliw Moya.

20.02 od godz. 9:00 do 12:00

Izdebnik ulica Zacisze okolice numerów 6, 9, 11, Krakowska okolice numeru 71, Lwowska okolice numerów 14, 18, 20, 17, 32, 23, 46.

20.02 od godz. 9:00 do 12:30 Przytkowice okolice numerów 301A, 537, 299, 562, 297, 294A, 293.

21.02 od godz. 8:00 do 14:00 Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00

Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wielicki Niepołomice ul.Grabska 11A Magazyn

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wieliczka ulica Modrzewiowa, Magnoliowa, Leśna.

8.02 od godz. 8:00 do 16:00 Podstolice w kierunku Golkowice

9.02 od godz. 7:00 do 8:00 Podstolice w kierunku Janowic i Golkowic

9.02 od godz. 8:00 do 16:00 Podstolice w kierunku Golkowice

9.02 od godz. 16:00 do 17:00 Dąbrowa od Kościoła w kier PKP

12.02 od godz. 8:00 do 12:00 Niepołomice ul. Wojska Polskiego, Heleny Modrzejewskiej, Świerkowa , Brzozowa , Marudy , Aleja Dębowa, Podlesie, Jagodowa , Solskiego , Wyzwolenia, Malinowskiego , Bohaterów Westerplatte

12.02 od godz. 11:00 do 13:00

Wola Zabierzowska budynek nr.107 i 478

13.02 od godz. 8:00 do 12:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

