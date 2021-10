Wymowny milczący protest członków KOD pod siedzibą Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu [ZDJĘCIA]

- Chodziło nam przede wszystkim o to, aby obudzić sądeczan i pokazać im ogromną tragedię dzieci uchodźców. Sprzeciwiamy się temu, że dzieci wygania się do lasu w ciemną noc. To chcieliśmy uzmysłowić tym milczącym, ale wymownym protestem - mówi w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Wojciech Gąsiorowski z KOD w Nowym Sączu.