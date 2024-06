Wypadki w Krakowie, zablokowane drogi - 27.06.2024. Gdzie są objazdy?

⚠️ Pracowita noc podmiotów mundurowych i ratunkowych w kamieniołomie "Libana". Po północy, w dniu 21 czerwca 2024 roku, wpłynęło zgłoszenie o upadku mężczyzny na terenie dawnego kamieniołomu "Libana" w Krakowie. Niezwłocznie na miejsce skierowano mnogie siły i środki w postaci; zastępów Państwowej Straży Pożarnej z JRG-2 (302-26 GCBARt 4/24 Volvo, 302-44 SCRt Scania), Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego z JRG-3 (303-71 SLRWys Ford), Oficer Operacyjny SKKM PSP Kraków (300-90 SLRr Mercedes) naziemnym Zespoł Ratownictwa Medycznego K01-008 oraz załogę Ogniwa Interwencyjnego Wydziału Sztab KMP. Ratownicy po dojeździe na miejsce, potwierdzili zgłoszenie o upadku mężczyzny. Znajdował się on w trudno dostępnym terenie, co wymagało od podmiotów mundurowych i ratunkowych współpracy, w celu dostania się do poszkodowanego, udzielenia mu kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych, przygotowaniu go do ewakuacji do ambulansu. W późniejszej fazie działań na miejsce zostało zadysponowane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe #Ratownik6. Ostatecznie pacjent został przetransportowany do SOR. __ | JRG 2 Kraków | JRG 3 Kraków | Krakowskie Pogotowie Ratunkowe | Komenda Miejska Policji w Krakowie | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe |