Najpierw najmłodsza radna miejska w Krakowie, a teraz posłanka! Aleksandra Kot złożyła ślubowanie

Aleksandra Kot urodziła się 17 lutego 2000 roku w Rzeszowie. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2017 roku dołączyła do młodzieżówki Nowoczesnej – Młodych Nowoczesnych, a w 2023 została przewodniczącą tej organizacji.

2 października ubiegłego roku pochwalił się także rozpoczęciem aplikacji adwokackiej. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku kandydowała do Sejmu z okręgu krakowskiego. Wówczas startowała z piętnastego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej. Aleksandra Kot zdobyła 4 942 głosów, jednak nie uzyskała mandatu poselskiego.

W 2024 roku wystartowała w wyborach samorządowych. Wówczas kandydowała do Rady Miasta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej i uzyskała 3 089 głosów, co pozwoliło jej objąć mandat radnej. Ślubowanie do Rady Miasta Krakowa złożyła wraz z innymi radnymi we wtorek, 7 maja 2024 roku, podczas pierwszej sesja Rady Miasta Krakowa IX kadencji. W Radzie Miasta Krakowa zaczęła pracę w komisjach: Dialogu Obywatelskiego, Planowania Przestrzennego, Rewizyjnej, Edukacji oraz Praworządności.