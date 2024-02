Wystawa poświęcona kobietom w Muzeum w Chrzanowie. Sprzęty z czasów PRL, robot omega i reformy. Zobacz zdjęcia i wideo Sławomir Bromboszcz

"Niedokończony, jasny portret Twój" to najnowsza wystawa poświęcona kobietom prezentowana w Muzeum w Chrzanowie. Na wystawie można zobaczyć nie tylko obrazy, ale także liczne przedmioty ukazujące codzienne życie kobiet przed laty, których dziś już nie są używane. To także historia zmieniającej się roli kobiet w społeczeństwie. Wystawę można oglądać w Domu Urbańczyka w Chrzanowie do 10 marca.