Z wizytą w domu Stanisława Orkana, piewcy góralszczyzny i ,,Dumaca z Górców"

Przed wejściem do Orkanówki, pod daszkiem wita nas zamyślona drewniana postać Władysława Orkana, piewcy zagórzańskiego, dłuta Zdzisława Kościelniaka z Raby Niżnej. Drewniany Orkan podparł jedną ręką głowę. Miejscowi zwą go ,,dumacem z Gorców”. Kaftan z kory lekko spróchniał na barkach poety, buty przetlały, ząb czasu przez 46 lat zrobił swoje.

- Odzywam się do Ciebie, synu Podhala, młodszy mój Bracie, Ty idący, i Ty, który przyjdziesz... Odzywam się prawem miłości tej ziemi, prawem serca – zdaje się mówić poeta do przybywających.

Dom pod Pustką

Duży, drewniany dom znajduje przy zielonym szlaku z Niedźwiedzia na Turbacz, 3,5 km od wsi, w przysiółku Zagronie na zboczu Pustki. Droga prowadzi wysadzaną jaworami aleją, które w 1918 roku sadził sam Orkan. Na początku alejki stoi kapliczka ufundowana przez matkę pisarza – wotum za uratowanie jej syna z wojennej zawieruchy. Wśród pół i łąk, za drewnianym, lekko pochylonym płotem wyłania się willa w stylu witkiewiczowskim budowana w latach 1903-1906. Budynek budowany był bez użycia gwoździ, zdobiony motywami roślinnymi rzeźbionymi w drewnie, autorstwa Jana Bulasa z Poręby Wielkiej, ucznia Stanisława Wyspiańskiego i Mehoffera. Willa konstrukcji zrębowej, z przeszkloną werandą, nakrytą wysokim i stromym dachem wyróżnia się na tle tutejszego budownictwa. Przy wejściu, za progiem wisi duży obraz kurnej chaty, w której Orkan się wychował i mieszkał przez 30 lat.

- Wziąłbyś mnie Władek do swej chałupy – mawiał do Orkana Leopold Staff. Poeta wymawiał się, chciał koledze wynająć jakiś pokój we wsi, wstydził się biedy i zgarbionej do ziemi chatynki.

- Władek, daj spokój, ja chcę się u ciebie na sianie przespać – tłumaczył Staff. Rodzinna chałupa z czasem zaczęła coraz bardziej podupadać, toteż kiedy Orkan otrzymał pierwsze honorarium za książkę ,,W Roztokach” rozpoczął budowę nowego domu. Projekt witkiewiczowskiej willi zrealizowali do 1905 r. miejscowi cieśle, ale z powodu braku funduszy piętro domu nigdy nie zostało ukończone.

Rozległy, panoramiczny widok na północny Beskid Wyspowy z werandy, przez którą prowadziło kiedyś główne wejście do domu urzeka spokojem i sielskością. W południowym słońcu schnie siano na pobliskich polach, nic więc dziwnego, że weranda była ulubionym miejscem pisarza. Dawniej nie była oszklona, zrobili to dopiero spadkobiercy pisarza. Wiszące tu zdjęcia przypominają o pierwotnym gospodarzu, spogląda z nich Orkan, zadumany, zamyślony. Zresztą nie trudno go sobie wyobrazić, jak siedzi na wiklinowym krześle przy stoliku i kreśli swoje ,,Listy ze wsi”. W rogu werandy wisi zdjęcie matki i młodej Zosi, córki pisarza, która w zwiewnej sukienczynie, boso razem z babcią stoją przed wejściem do Orkanówki.

Wchodzimy do kuchni. Z pierwotnego wyposażenia nie zostało wiele. Za życia Orkana był tu kredens, stół, ławki i łóżka dla służącego. Obecnie w kuchni znajduje się wystawa etnograficzna mebli i sprzętów typowych dla regionu zagórzańskiego: homonto, jarzmice do zaprzęgania wołów, kołowrotek, narzędzia do obróbki lnu, niecki, kredens z 1867 r. oraz stroje ludowe. Część przedmiotów pochodzi z muzeum im. Władysława Orkana w Rabce, które w latach 1979-2004 było właścicielem Orkanówki.

Z kuchni przechodzimy do pokoju Katarzyny Smreczyńskiej, matki pisarza. Skromny wystrój zachował się w oryginale: pobielony piec z kamienia i gliny, drewniane łóżko, stolik i rząd świętych obrazów wiszące na ścianie. Katarzyna Smreczyńska, kobieta o silnym charakterze, mocna wiarą stała się bohaterką powieści Sewera Ignacego Maciejowskiego ,,Matka”. To dzięki niej synowie: Władysław i Stanisław wykształcili się. Drobna kobieca postać nieraz była widziana, z tobołkiem na plecach, pokonująca raz w miesiącu 70 km z Poręby do Krakowa, by zanieść wikt synom.