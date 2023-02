Za czym kolejka ta stoi, czyli jak robiliśmy zakupy w PRL. Zobacz archiwalne zdjęcia

Za czym kolejka ta stoi?

Po szarość, po szarość, po szarość

Na co w kolejce tej czekasz?

Na starość, na starość, na starość

Co kupisz, gdy dojdziesz?

Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie

Co przyniesiesz do domu?

Kamienne zwątpienie, zwątpienie

(fragment "Psalmu stojących w kolejce". Autorzy utworu: Wojciech Stanisław Trzciński / Ernest Włodzimierz Bryll)

Tekst doskonale obrazuje codzienne zakupy w czasach PRL.

Długie kolejki, brak produktów były codziennością dla ludzi z tamtych lat. Kartki żywnościowe były na porządku dziennym. Brak, bądź uboga ilość produktów niezbędnych do życia nie ułatwiały egzystencji ludzi tamtego okresu.

Przypomnijmy. W latach 1944–1989 w Polsce kartkowy system racjonowania żywności funkcjonował w trzech okresach. Pierwszy - w okresie bezpośrednio powojennym. Na kartki sprzedawano chleb, mąkę, kaszę, ziemniaki, warzywa, mięso, tłuszcze, cukier, słodycze, mleko, kawę lub herbatę, sól, ocet, naftę, zapałki, mydło, wyroby dziewiarskie.