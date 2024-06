Za miesiąc finał prac na gorlickim stadionie. Jest już nowa trybuna dla fanów Glinika i klatka dla kibiców - gości. Nie ma żużlowej bieżni

Spore zmiany czekają bieżnię. Ma zostać niejako zbudowana na nowo, bo wraz ze skocznią do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą oraz rzutni do rzutu młotem. Bieżnie mają być z prawdziwego zdarzenia: pierwsza, sześciotorowa, czterystumetrowa o nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem. Projekt przewiduje również bieżnie o ośmiu torach i długości stu metrów oraz jeszcze jedną skocznią do skoku w dal i trójskoku.

Tutaj też prace są na zaawansowanym poziomie. Zniknęła już nawierzchnia żużlowa bieżni. Powstało okrawężnikowanie nowej, całość została wylana betonem. Tak naprawdę przed firmą realizującą inwestycję pozostał do wykonania ostatni etap prac - położenie nowej, tartanowej nawierzchni bieżni i wyznaczenie jej torów.