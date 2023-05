Zabójstwo w Suchej Beskidzkiej. Zabił nożem mężczyznę, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu dożywocie

Jak informuje asp. sztab. Wojciech Copija z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut zabójstwa. Z kolei Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej – na wniosek prokuratury – zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące.

32-latek usłyszał zarzuty w związku ze zdarzeniami z 2 maja. Wtedy to ok. godz. 23 mężczyzna wtargnął do mieszkania w bloku na ul. Mickiewicza. Zadał tam cios nożem w okolice serce 44-latkowi. Rani nożem w udo także przebywającego w mieszkaniu 47-latka. Następnie uciekł.

W mieszkaniu przebywała jeszcze 42-letnia kobieta. Przybyli na miejsce policjanci podjęli reanimację 44-latka. Mężczyzny nie udało się jednak uratować. Policjanci w nocy wszczęli poszukiwania 32-latka. Mężczyzna 3 maja o szóstej rano został odnaleziony w innym mieszkaniu na terenie Suchej Beskidzkiej. Znaleziono tam także ubrania ze śladami krwi. - Zostały ponadto zabezpieczone noże, z których jeden mógł być użyty do ataku na 44-latka i 47-latka – mówił „Gazecie Krakowskiej” asp sztab. Wojciech Copija.