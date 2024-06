Zabytkowy kościół św. Heleny w Nowym Sączu został podpalony! Policjanci zatrzymali 22-latka podejrzanego o podłożenie ognia

Ten pożar wstrząsnął całym miastem. W niedzielę około godz. 5 nad ranem zauważono, że płonie wybudowany w 1686 r. drewniany kościółek św. Heleny w Nowym Sączu. Na ratunek zabytkowi oraz jego cennemu wyposażeniu ruszyło aż 17 zastępów strażackich. Blisko 80 strażaków zawodowych, jak i ochotników, robiło co w ich mocy, by ocalić kościół i zabytki. Niestety, co nie strawił ogień, zniszczyła woda użyta do gaszenia pożaru.

- Dzięki wnikliwej i intensywnej pracy funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu wytypowali osobę, która mogła spowodować ten pożar. Jeszcze w piątek, 21 czerwca, zatrzymali 22-letniego mieszkańca Nowego Sącza – informuje kom. Justyna Basiaga, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Podejrzewany o dokonanie przestępstwa noc spędził w policyjnej celi. W sobotę młody sądeczanin został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączy, gdzie został przesłuchany. Prokurator przedstawił mu zarzut sprowadzenia pożaru zabytkowego kościoła, doprowadzając do uszkodzeń przekraczających wartość 1 miliona złotych. Za to przestępstwo grozi od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zwrócił się także do sądu o zastosowanie wobec 22-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku, a mieszkaniec Nowego Sącza najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.