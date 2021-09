Zainteresowanie szczepieniami dzieci przeciwko COVID-19 w szkołach w Krakowie jest mizerne

Od ponad tygodnia w szkołach w całej Polsce trwa akcja informacyjna na temat szczepień przeciw COVID-19. Do dyrekcji placówek jeszcze przed 1 września trafiły specjalne pakiety - filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne, które miały pomóc nauczycielom w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w placówkach - lekcji z uczniami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami poświęconych tematyce szczepień przeciw COVID-19.

Rodzice otrzymali do wypełnienia deklaracje ewentualnego przyłączenia do akcji szczepień w szkołach. Niewiele z nich jednak wróciło z powrotem do wychowawców.

I tak dla przykładu w Szkole Podstawowej nr 53 ani jeden rodzic nie zapisał dziecka do udziału w akcji szczepień, która miała odbyć się w tym tygodniu. Podobnie małe zainteresowanie szczepieniami jest w II LO.

- Na 780 uczniów, zgłosiły się dwie osoby - mówi nam dyrektor tej placówki Jacek Kaczor. Dlatego też uznał, że najprościej będzie umówić dla nich szczepienia w pobliskiej przychodni.