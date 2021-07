Zakopane. Atrakcyjne warsztaty, półkolonie, wycieczki. Czyli jak dzieci mogą ciekawie spędzić wakacje w mieście

Zakopiańskie instytucje i organizacje przygotowały bogatą ofertę wakacyjną dla najmłodszych.

Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza dzieci i młodzież w dniach 9 do 11 lipca na warsztaty plenerowe na Placu Niepodległości w ramach VI Festiwalu Literackiego. Na zajęciach będzie można poćwiczyć kaligrafię, wykonać ilustracje do książki, zrobić własną torbę. To tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na wszystkich chętnych. Wystarczy przyjść na Plac Niepodległości w Zakopanem. Warsztaty są bezpłatne.

W Galerii Antoniego Rząsy w Zakopanem w dniach 8 i 9 lipca odbywają się dwudniowe warsztaty graficzno-rzeźbiarskie z rzeźbiarzem Marcinem Rząsą i graficzką Anną Filipczak. Pod koniec lipca Galeria organizuje warsztaty ceramiczne „Dołącz do ferajny Oreminora”. Zapisy na stronie https://antonirzasa.pl/

Z kolei Muzeum Tatrzańskie zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty „Klimatyczne wakacje”. Zajęcia będą odbywać się w lipcu i sierpniu, codziennie w innej filii Muzeum, od poniedziałku do piątku. Każdy dzień tygodnia poświęcony będzie innej tematyce: poniedziałki z legendami tatrzańskimi, wtorki z malarstwem na szkle, eko-środy, etc. Aby wziąć udział w zajęciach należy zapisać się na stronie muzeum - www.muzeumtarzanskie.pl. Koszt warsztatów pomiędzy 15-25 zł za zajęcia.