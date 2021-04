Zakopane. Bacówki już działają. Bacowie pucą pierwsze oscypki tej wiosny

Andrzej Gąsienica-Makowski, prezes Towarzystwa Produktu Górskiego, zaznacza, że nowy sezon wypasu owiec rozpoczęło ok. 100 baców na całym terenie polskich Karpat. - W tym roku zmarło nam dwóch baców. Do tej roboty garną się jednak nowi, ale tylko tacy z rodzin bacowskich, z tradycjami. Potrzebny jest program wsparcia dla tego zawodu, by móc to ożywiać dalej, by ta tradycja mogła nadal trwać. Potrzebne są takie programy wsparcia, by to mogło nadal funkcjonować – mówi Andrzej Gąsienica-Makowski.

Jak zaznacza baca Barnaś, największy problem obecnie jest z juhasami. Tych brakuje.