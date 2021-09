Zakopane. Brazylijska capoeira pod Giewontem. Sztuka walki, taniec i akrobatyka w jednym

Trzydniowe seminarium – Capoeira Mountain Meeting – odbywa się pod Giewontem co roku od pięciu lat. Organizuje je Tomasz Wojtasik z Krakowa, który od 20 lat trenuję tą nietypową sztukę walki, a od 10 lat organizuje raz w tygodniu zajęcia w Zakopanem.

- To sztuka walki, która łączy w sobie tanie, akrobatykę i elementy muzyki. Na nasze seminarium przyjeżdżają ludzie z różnych grup w Polsce. Jest to miejsce do wymiany doświadczeń, ćwiczeń etc. Wszystko poprzedzone jest integracją. Na naszych spotkaniach są Polacy, ludzi z Hiszpanii, Brazylii, instruktorzy, mistrzowie. W sumie jest na ok. 100 osób – mówi Wojtasik.

Jak dodaje trener z Krakowa, capoeira jest dla wszystkich. - Jedynymi osobami, które nie powinny tego ćwiczyć, to ci, którzy nie chcą – mówi.