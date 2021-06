Zakopane. Jest zupełnie nowy, legalny i darmowy szlak na szczyt Gubałówki! Już nie trzeba płacić za wejście

Wytyczenie nowego szlaku to pokłosie zlikwidowania przejścia przez osiedla Gładkie. Stary szlak został zamknięty kilka tygodni temu, bo tego domagali się właściciele lasu, przez który ścieżka przebiegała. PTTK nie miało wyjścia, usunęło oznaczenia szlaku w terenie i na mapach. Wtedy dla wędrowców pozostała tylko opcja wędrówki na szczyt przez szlakiem PTTK przez Walową Górę, tyle że ten szlak był dłuższy i nie prowadził bezpośrednio do górnej stacji kolejki szynowej. Równocześnie po zamknięciu szlaku władze Zakopanego zapowiedziały, że będą próbowały wytyczyć nowy szlak, który będzie prowadził wędrowców na szczyt.

- Cieszę się bardzo, że wszyscy chętni będą mogli wyjść na Gubałówkę kolejnym bezpłatnym znakowanym szlakiem, oprócz dotychczasowej trasy wiodącej przez Walową Górę, co poszerza ofertę dla turystów. Trwają także prace nad ponownym udostępnieniem szlaku przez Gładkie. Dobrze, że turyści mają do wyboru różne możliwości dotarcia na Gubałówkę, która jest niezwykle popularnym celem wycieczek w Zakopanem. Serdecznie zapraszam do korzystania z uroków tego miejsca – zachęca Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula.

Nowy szlak został wytyczony po terenach należących do PKL. Przebiega on po lewej stronie torowiska (patrząc od dolnej stacji). A to oznacza, że biegnie równolegle do ścieżki po prywatnych gruntach, na której kilka lat temu stanęły dwie kasy. W tym kasach górali żądali od turystów pieniędzy za wejście na Gubałówkę. Szlak został nie tylko wytyczony, ale i odpowiednio przygotowany, m.in. wyżwirowany.