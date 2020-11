Zakopane. Muzeum Tatrzańskie chce uczyć młodych "Patriotyzmu Jutra"

Celem projektu jest przedstawienie wybranych sylwetek naukowców przyrodników, którzy odkrywali dla nas Tatry – podkreśla dr Marcin Warchałowski z Muzeum Tatrzańskiego. – Dzięki

darmowym szkoleniom, warsztatom oraz wykładom on-line chcemy przypomnieć ich dokonania. Pragniemy też, aby ich nazwiska oraz historie ich życia stały się szeroko znane. W tym celu wydaliśmy również broszurę, która będzie rozdawana uczestnikom naszych spotkań. Nasze działania kierujemy zarówno do najmłodszych jak i osób zainteresowanych obszarem Tatr i Podhala, dla przewodników górskich czy nauczycieli. Wszystkie z wymienionych działań są prowadzone w trybie zdalnym. Dokładniejsze informacje na temat projektu są dostępne na stronie www.muzeumtatrzanskie.pl oraz FB Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Mimo że powyżej wspomniani odkrywcy i poszukiwacze dawno już przeminęli, to ich odkrycia i przygody po dziś dzień zachwycają. Niektórzy z nich posiadali lekkie pióro i pozostawili po sobie liczne książki i publikacje naukowe, natomiast inni pozostawali coś innego - przez lata kompletowane kolekcje przyrodnicze. Zbiory te w większości możemy podziwiać po dziś dzień, dzięki istnieniu Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego. Instytucji, która nie tylko gromadzi materiał badawczy dla przyszłych pokoleń, ale również od zawsze wspiera wybitnych naukowców i miłośników przyrody. Warto też zaznaczyć, że większość z przytoczonych w tej broszurze przyrodników to nie tylko pasjonaci i naukowcy, ale też patrioci, nierzadko czynnie walczący o swój kraj i region. To ludzie bezkompromisowi, pracowici i odważni. Którzy realizowali motto patrona Muzeum Tatrzańskiego, Tytusa Chałubińskiego „A wszakże jest obowiązkiem znać płody swojej ziemi i dać je poznać drugim”.