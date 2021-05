Zakopane. Pielęgniarki protestowały przed szpitalami. Wsparły koleżanki, które pojechały do Warszawy walczyć o poprawę warunków pracy

- Jesteśmy tutaj, by w ten sposób wesprzeć nasze koleżanki w całym kraju, z koleżankami, które pojechały do stolicy. Protest dotyczy naszych zarobków i lepszych warunków pracy – mówiła Stanisława Berezińska, przewodnicząca związku zawodowego pielęgniarek i położnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Uniwersyteckim w Zakopanem.

Wynagrodzenia wyliczane w oparciu o nowe współczynniki miałyby obowiązywać już od lipca. Zgodnie z zaproponowanym dokumentem najwyższy wzrost wynagrodzenia (maksymalnie ok. 1164 zł) nastąpi w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych z tytułem magistra i specjalizacją. Wynagrodzenie zasadnicze ma osiągnąć wysokość 5478 zł. - W tej grupie mamy tylko 11 800 pielęgniarek i położnych – podkreśla zarząd KOZZPiP. Z kolei w grupie pielęgniarek i położnych z tytułem magistra lub specjalizacją wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 4186 zł . Według danych MZ byłby to wzrost o 109 zł. W tej grupie jest ok. 30 tys. pielęgniarek i położnych. Najliczniejszą grupę stanowią pielęgniarki z licencjatem lub wykształceniem średnim – jest ich 160 tys. - Wzrost wynagrodzenia wynosi dla nich… 0 zł, bo grupa ta według danych MZ miała poziom wynagrodzeń 3893 zł, a ich wynagrodzenie zasadnicze ma obecnie wynosić 3772 zł z gwarancją nieobniżenia poziomu.