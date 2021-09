Zakopane. Słoneczny weekend przyciągnął tłumy turystów pod Giewont. Korki na szlakach, korki na ulicach

Już w piątek na drodze z Poronina do Zakopanego samochody stały w korku. W sobotę przed południem dojazd do Zakopanego zajmował kilka godzin. To efekt słonecznej pogody, jaka zagościła w górach.

- Jeszcze w piątek popołudniem dzwoniły telefony z pytaniami o nocleg - mówi właścicielka jednego z pensjonatów na Olczy. - Wiadomo, że to tylko turyści na weekend, ale cieszyć się trzeba, że są goście, bo nie wiadomo kiedy nas zamkną znowu z powodu covida - dodaje.