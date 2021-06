Zakopane. Szczepienia przeciw covid-19 na Krupówkach. Kolejki chętnych - i miejscowych, i turystów

W Zakopanem dwa punkty szczepień stanęły przy Krupówkach. Obsługują je lekarze i pielęgniarki ze szpitala powiatowego pod Giewontem. Przy obsłudze chętnych pomagają pracownicy urzędu miasta, ale także terytorialsi.

- Dzięki inicjatywie wojewody małopolskiego pana Łukasza Kmity, udało nam się zorganizować plenerowe dwa punkty szczepień. Jesteśmy przygotowani na szczepienie przez dwa dni, do oporu. Do wykorzystania mamy dwa tysiące szczepionek Johnson&Johnson, która jest jedno dawkowa i to ludzi zachęca – mówi Agnieszka Nowak-Gąsienica, wiceburmistrz Zakopanego.

Ze szczepień w Zakopanem postanowili skorzystać zarówno mieszkańcy Zakopanego, Nowego Targu i okolic. Ale także turyści, którzy przyjechali na wypoczynek w góry.

- Ja akurat jestem z rodziną na urlopie. Chcę się zaszczepić, bo często jeżdżę za granicę zawodowo. Dlatego jest to dla mnie istotne – mówi jeden z turystów, który czekał na swoje szczepienie.