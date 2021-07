Zakopane. W Księżówce powstanie farma fotowoltaiczna na 120 paneli i magazyn energii elektrycznej

Księżówka – ośrodek leżący przy drodze do Kuźnic, w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego, przystąpiła do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dyrekcji ośrodka udało się uzyskać dofinansowanie tego zdania, które pokryje 90 proc. kosztów całej inwestycji. Cała inwestycja będzie kosztowała ok. 400 tys. zł i powstanie w przeciągu kilku najbliższych miesięcy.

- Cała Księżówka to duży ośrodek o powierzchni użytkowej 8000 metrów kwadratowych. Już zrobiliśmy ocieplenie, zamontowaliśmy nową stolarkę okienną, mamy rolety termiczne. Jednak cały czas potrzebujemy energii do funkcjonowania. A z uwagi na fakt, że znajdujemy się w bezpośrednim sąsiedztwie parku narodowego, uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem jest fotowoltaika, która jest w pełni ekologiczna - mówi ks. Leszek Mirek, dyrektor Księżówki.

Nowa instalacja powstanie na parkingu za Księżówka. Tam powstanie specjalna wiata, na której zainstalowane zostaną panele. Pod wiatą nadal będą mogły parkować samochody.