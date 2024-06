Zakopane z długiem ponad 100 mln zł? - Ciągle liczymy - mówi nowy burmistrz

- W tym momencie walczymy i cały czas szukamy możliwości dotacji do oświaty w wysokości 6 mln zł. Brakuje nam w budżecie, bo ktoś sobie zapomniał wpisać taką kwotę. Są to kwoty strategiczne dla miasta, bo to nie są to braki, na które możemy sobie pozwolić. Cały czas szukamy jak te pieniądze zorganizować, co przesunąć - mówi Łukasz Filipowicz.

- Mamy mnóstwo rozpoczętych inwestycji, na które środki muszą być zabezpieczone. Wiąże się to też z dodatkowymi kredytami. Co do rewizji, to bardzo trudne pytanie, bo większość inwestycji jest już rozpoczętych. np. nasz niesławny stadion przy Orkana, gdzie większość środków jest z budżetu gminy, a jest to grubo ponad 20 mln zł, które musimy znaleźć w naszym budżecie. Będziemy starać się pozyskać jakieś dofinansowania. Trzeba pamiętać, że to obciążenie jest dość duże dla budżetu, a wiemy, że mieszkańcy nie są zadowoleni, bo projekt tego stadionu nie spełnia oczekiwań. Zleciłem analizę wszystkich czynników za i przeciw, co możemy zrobić i jakie to będą koszty. W konsultacji z Radą Miasta będziemy musieli podjąć jakieś decyzje - zaznacza Łukasz Filipowicz.