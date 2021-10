Zakopane. Znów pełno turystów. "Każdy weekend jest tłoczny. Sezon znacznie się wydłużył"

Ostatni weekend października przyciągnął sporo turystów w góry. Pomogły zdecydowanie prognozy pogody, które mówiły o pięknym słońcu. Synoptycy nie pomylili się. Sobota była piękna, choć w Zakopanem i w Tatrach szalał wiatr. Sporo osób wędrowało po górskich szlakach. Na Krupówkach także było tłocznie.

- Każdy weekend faktycznie oznacza spore tłumy w Zakopanem. Wielu Polaków, ale i nie tylko organizuje wypady weekendowe, a Tatry jesienią wyglądają wręcz obłędnie i to również mocno przyciąga - mówi Dariusz Galica.

Wielu nie przeszkadza, że w poniedziałek wypada święto Wszystkich Świętych. Co ciekawe, ten weekend jest wyjątkowo oblegany także przez obcokrajowców. Do Zakopanego tłumie przyjechali Czesi, ale także Ukraińcy, którzy na co dzień mieszkają w Polsce.